女大生被捉姦繼續「全裸視訊人夫」　正宮一句話成關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

新北市巫姓男子通過線上遊戲結識莊姓女大生，結果被卓姓妻子抓包外遇，雙方約定不可再有不正當的接觸，但可以繼續玩線上遊戲，否則就要賠償100萬元，沒想到莊女竟然大玩裸體視訊，還做出玩弄私密處等行為供巫男欣賞。卓女一氣之下提告求償50萬元，新北地院則判女大生應賠償10萬元較為適當。

▲卓女發現莊女與丈夫裸體視訊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同。）

卓女在判決書中主張，莊女因為與丈夫搞外遇，侵害她的配偶權，去年7月經法院調解，約定莊女應賠償8000元，且自調解成立之日起，不再與丈夫有任何形式的接觸，否則就要賠償100萬元，沒想到調解成立才5天，對方就要求丈夫用手機幫忙向速食店訂餐，截至同年8月，一共訂了4次餐。

更讓卓女不滿的是，莊女2020年8月間曾與丈夫進行1次視訊通話，卻在視訊期間全裸拍攝，甚至玩弄私密處，隔日雙方又進行5次語音通話，加上聯絡行為共計10次，種種行為顯然已經違反先前的調解約定，這才決定提告求償40萬元以及10萬元精神慰撫金，共計50萬元。

卓女強調，調解時僅禁止丈夫與莊女有不正當接觸，但並未阻止兩人聯繫，可是這個可以繼續聯繫的意思是指繼續玩線上遊戲，「他們是透過線上遊戲認識，我不想剝奪他們交友的權利，我是考量到這是個人休閒活動才會同意」，況且半夜視訊通話已經超過一般的交友範圍，雖然莊女聲稱遭丈夫威脅，還給她看截圖，但她覺得丈夫沒有說出半句威脅的話，所以不相信這個說法。

▲卓女同意丈夫繼續玩線上遊戲，結局卻讓她氣炸。

對於上述指控，莊女辯稱，卓女曾主動告知日後可以和巫男繼續聯繫，她才會和對方保持聯繫，這個舉動並未違約，更何況當初也沒有將聯絡範圍限制於線上遊戲，「叫麥當勞只是小事情，不代表關係上面有什麼問題」；至於視訊通話，是因巫男聲稱手上有可以處理她的方法，她才會做出那樣的舉動，「我已向卓女解釋，但她不相信，巫男是以通話方式威脅我，所以我無法提出證據。」

然而，新北地院法官發現，莊女與巫男進行裸體視訊，還有用手機截圖、錄影，這已經不是單純在玩線上遊戲的朋友，加上她無法證明是遭受威脅才會做出這樣事，考量到她還是大學生，沒有收入，最終判處應賠償卓女10萬元較為適當，全案仍可上訴。