抓包日籍妻外遇！夫怒提離婚　她點頭有但書：拿到身分證再離

▲花蓮一名男子因屢次抓到老婆外遇，向法院訴請離婚，不過老婆雖同意離婚，卻向法院表示希望能待她拿到身分證後再離婚。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／花蓮報導

花蓮一名男子阿軒（化名）和日本老婆小花（化名）自2014年結婚，婚後同居在花蓮，未料2人因故分居5、6年，小花還被阿軒發現外遇，阿軒事後因故須領取社會補助，卻礙於有婚姻關係、不符資格而無法請領，因此向法院訴請離婚。庭審時，小花表示同意離婚，但不是現在，要等她領到身分證後才可以離婚。花蓮地院審理後，判准2人離婚。

阿軒2014年和日本籍的小花結婚，婚後2人曾同居在花蓮，後來因故分居長達5、6年；期間，小花多次被阿軒抓到外遇，和外遇對象出雙入對，並發展為同居關係，絲毫不避諱全村的眼光。由於阿軒年事已高，健康狀況不佳，卻因為仍有婚姻關係存續而無法領到社會補助，單靠打零工收入難以維持生活，日常生活花費還全需仰賴女兒的經濟支持，因此向法院訴請離婚。

庭審時，小花向法官表示願意和阿軒離婚，不過離婚的時間點「並非現在」，因為2人只要一解除婚姻關係，小花就無法拿到身分證，更明確表示，希望離婚的最佳時間點為今年10月13日，待她拿到身分證後再來離婚。同時，小花也強調，她並沒有外遇，目前為一人獨居，更反控阿軒曾自行離家多次，最高紀錄5年都未有消息，怒批阿軒只有要錢的時候才會打電話給她等語。

花蓮地院審理認為，有2名證人指稱，至少有5次目睹有其他異性坐在小花機車後座，環抱小花的腰的情形，或是在公共場合數次讓其他異性環抱其腰部行為，認為小花和其他異性的相處，顯然已超越一般男女正常交往範圍，小花非但未主動避嫌，還刻意和異性朋友做出容易起他人誤會的舉措，認定小花未能嚴守男女交往之正常分際，與其他異性過從甚密，足以造成夫妻感情不睦，且兩造離婚之意相當堅決，但小花卻屢次強調待拿到身分證後才願意離婚，將婚姻視為取得歸化資格之工具，認定2人婚姻關係難以維持，判准離婚。

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