　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

抓包日籍妻外遇！夫怒提離婚　她點頭有但書：拿到身分證再離

▲▼結婚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲花蓮一名男子因屢次抓到老婆外遇，向法院訴請離婚，不過老婆雖同意離婚，卻向法院表示希望能待她拿到身分證後再離婚。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／花蓮報導

花蓮一名男子阿軒（化名）和日本老婆小花（化名）自2014年結婚，婚後同居在花蓮，未料2人因故分居5、6年，小花還被阿軒發現外遇，阿軒事後因故須領取社會補助，卻礙於有婚姻關係、不符資格而無法請領，因此向法院訴請離婚。庭審時，小花表示同意離婚，但不是現在，要等她領到身分證後才可以離婚。花蓮地院審理後，判准2人離婚。

阿軒2014年和日本籍的小花結婚，婚後2人曾同居在花蓮，後來因故分居長達5、6年；期間，小花多次被阿軒抓到外遇，和外遇對象出雙入對，並發展為同居關係，絲毫不避諱全村的眼光。由於阿軒年事已高，健康狀況不佳，卻因為仍有婚姻關係存續而無法領到社會補助，單靠打零工收入難以維持生活，日常生活花費還全需仰賴女兒的經濟支持，因此向法院訴請離婚。

庭審時，小花向法官表示願意和阿軒離婚，不過離婚的時間點「並非現在」，因為2人只要一解除婚姻關係，小花就無法拿到身分證，更明確表示，希望離婚的最佳時間點為今年10月13日，待她拿到身分證後再來離婚。同時，小花也強調，她並沒有外遇，目前為一人獨居，更反控阿軒曾自行離家多次，最高紀錄5年都未有消息，怒批阿軒只有要錢的時候才會打電話給她等語。

花蓮地院審理認為，有2名證人指稱，至少有5次目睹有其他異性坐在小花機車後座，環抱小花的腰的情形，或是在公共場合數次讓其他異性環抱其腰部行為，認為小花和其他異性的相處，顯然已超越一般男女正常交往範圍，小花非但未主動避嫌，還刻意和異性朋友做出容易起他人誤會的舉措，認定小花未能嚴守男女交往之正常分際，與其他異性過從甚密，足以造成夫妻感情不睦，且兩造離婚之意相當堅決，但小花卻屢次強調待拿到身分證後才願意離婚，將婚姻視為取得歸化資格之工具，認定2人婚姻關係難以維持，判准離婚。

【更多新聞】

挖眼男再爆隨機割頸！她逃死還原驚悚過程　怒喊：把他關起來

遭惡男戳雙眼痛毆恐失明　超商女店員慘況曝！鼻樑斷裂今開刀治療

中秋血腥鬥毆「鄉長警察弟」帶頭　廟前「談判斷手」記大過調職

►龍蝦吃到飽也太爽！

ET快訊
新竹男辦婚宴　當天見「新娘+18萬聘金」消失傻了
醫揭「最危險體位」！　行房斷根50％是它害的
BNT全年齡、莫德納第2劑「10／22同步開」　280萬人等
主計長稱1碗蚵仔麵線20元　網炸鍋：難怪基本工資這麼難調
唱歌沒戴口罩下場慘了！　各罰錢櫃、違規男女最高1.5萬
快訊／「澎湖怪病」驚現台灣本島！　大量民眾求診
陳柏惟稱玩「快打旋風」未涉賭　她翻出判決書...網一看：硬拗

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

多金哥出門把妹！「17隻庫柏力克熊+百萬名錶」消失...藏鏡人是他

金錢豹轉型策略曝！不接熟客先滿足好奇消費者　首日僅7組客人

交往1月閃婚！他婚宴當天喜接新娘…見「人+18萬聘金」消失傻了

已婚教授找舊情人嘿咻遭罵「滾」　暴氣砸筆電弄瞎她左眼

行員揭帳戶金流「不單純」　App全是簡體字...高雄男發財夢碎

抓包日籍妻外遇！夫怒提離婚　她點頭有但書：拿到身分證再離

「輪轉位移」揮拳毆警、打爆救護員眼鏡　三重屁孩遭地面親密接觸

快訊／高雄新興區施工意外！工人遭倒塌牆面重壓　開放性骨折送醫

不滿少算工資2千元　台中油漆工縱火燒死老闆家3人逃死定讞

陽明山殯葬業爆吸金百億　檢調5路搜索！老闆人間蒸發

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

停紅燈狗硬坐「霸王車」強迫收編 騎士超緊張狂求：大哥下車啦QQ

群組訊息沒人回、狂傳語音洗版　各種APP聊天狀況！網：超寫實

貼心妹秀「魔音歌聲」叫吃早餐　剛打疫苗哥哥癱床上崩潰：滾...

周興哲神模仿《魷魚遊戲》狂舔椪糖！　「裂掉瞬間」反應笑翻ＸＤ

陳柏惟遭控「10年前撞騎士肇逃」　道歉認：非抹黑，是刻在心上的事

多金哥出門把妹！「17隻庫柏力克熊+百萬名錶」消失...藏鏡人是他

金錢豹轉型策略曝！不接熟客先滿足好奇消費者　首日僅7組客人

交往1月閃婚！他婚宴當天喜接新娘…見「人+18萬聘金」消失傻了

已婚教授找舊情人嘿咻遭罵「滾」　暴氣砸筆電弄瞎她左眼

行員揭帳戶金流「不單純」　App全是簡體字...高雄男發財夢碎

抓包日籍妻外遇！夫怒提離婚　她點頭有但書：拿到身分證再離

「輪轉位移」揮拳毆警、打爆救護員眼鏡　三重屁孩遭地面親密接觸

快訊／高雄新興區施工意外！工人遭倒塌牆面重壓　開放性骨折送醫

不滿少算工資2千元　台中油漆工縱火燒死老闆家3人逃死定讞

陽明山殯葬業爆吸金百億　檢調5路搜索！老闆人間蒸發

陸委會證實：駐港辦事處今年不舉辦雙十國慶慶祝活動　

多金哥出門把妹！「17隻庫柏力克熊+百萬名錶」消失...藏鏡人是他

數位五倍券綁定人數破399萬　年成長率達120%

陳柏惟自稱玩「快打旋風」　他秀證據打臉：明明就是賓果星球

饕客一買就是十斤！回「嘉」必訪現烤香腸　脆口米腸包滿豐富花生

本土社團力挺陳柏惟　「國民黨鬥臭攻擊泥巴戰無下限」

限電壓力再現！台電抽蓄水力發電全開　備轉容量亮橘燈

煎鍋鋪滿「蜷曲肥蟲」！超驚悚料理嚇壞人...老饕卻喊：是人間美味

曾仁和國慶日中職初先發！期待主場登板

五倍券「萬華吃美食享優惠！」　用行動支付享消費金額20%回饋

上學途中媽媽突然睡著了！9歲兒超淡定撥手機：又變睡美人了　

社會熱門新聞

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

陳柏惟曾撞傷他肇逃　阿北現身了

北彰化連續傳爆炸巨響！消防局回應了

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　地上一包包慘了

女老師請生理假激戰已婚男師！正宮站門外崩潰

檢修新北停車塔！他當場慘死

81歲阿伯揪55歲女「摩鐵剪髮」猝死　休息3hrs噴900

高雄陸軍步校「疑未爆彈爆炸」！2士兵受傷

即／高雄傳9槍響　駕駛拒檢撞飛機車

即／遭步校未爆彈炸傷！2士兵傷勢曝光

柯賜海暴瘦靠健走抗病　預告將重出江湖

即／基隆民宅1男墜樓！腦漿溢出送醫不治

嫩模求包養慘遭下藥性侵拍片！獲救只會傻笑

快訊／宜蘭礁溪銀樓遭搶劫！老闆「頭部中槍」緊急送醫

更多熱門

相關新聞

人妻滑手機「沒立刻洗碗」　公公：和我兒子離婚

人妻滑手機「沒立刻洗碗」　公公：和我兒子離婚

洗碗是媳婦的工作？一名人妻哭訴，目前結婚3個月但沒有宴客，日前第一次以媳婦身分回去過中秋，不料她吃飽沒馬上洗碗，加上滑手機找東西，公公竟臉冒青筋大罵「如果要玩手機的話，乾脆現在滾回家」，而當時親友們都在現場。事後，公公還衝來狠酸「妳跟我兒子只是登記而已嗎」，意思竟要兩人離婚。

民宿遭闖空門3小時！賊辯：不小心睡著

民宿遭闖空門3小時！賊辯：不小心睡著

渣夫偽單身戀愛！碩士妻抓姦求償200萬

渣夫偽單身戀愛！碩士妻抓姦求償200萬

妻傳訊陌生男「你一半就不行了」對話曝　人夫揭真相

妻傳訊陌生男「你一半就不行了」對話曝　人夫揭真相

快訊／東部外海4.8地震　雙北最大震度2級

快訊／東部外海4.8地震　雙北最大震度2級

關鍵字：

離婚花蓮身分證歸化

讀者迴響

熱門新聞

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

獨／女星洪綺陽獨居在家傳噩耗　友人證實逝世享年51歲　

陳柏惟肇逃「全明星加油團」名單出爐：一整排藍勾勾

建中生贏2.6萬票「被並列第一」網轟：輸不起

蝦皮「台灣出貨」卻寄海運！網曝2地區9成是陸賣家

即／高雄知名百貨男子墜樓死亡

10點開搶！第十輪BNT加開「這年齡」

被問「憑什麼拿兩獎」薛仕凌回應

護理師怒轟NanaQ說謊！「硬要吐地上」

導演初次見他：也太瘦！許成泰花1個月「胖成92kg惡霸」

連千毅看上大咖本土天王！心疼2年0收入…霸氣發通告

Twitch資料外洩…企鵝妹收入曝光

基本工資確定要漲了！　勞長許銘春表態：至少3%

快訊／遭爆曾「涉賭」　陳柏惟怒駁：我只是去玩快打旋風跟麻仔台

正妹搭捷運沒穿bra！衣服太緊「2點凸出來」

更多

最夯影音

更多
朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」

朱俐靜罹乳癌曝「3副作用」　情斷12年男友消沉「反正走也是一個人」
《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

鄭元暢曝林依晨懷孕「開賭盤猜性別」　轉頭逼問柯佳嬿：預產期什麼時候XD

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

兒子遊樂園爽坐「坑爹飛車」！　爸灑汗水拚命踩踏板送到最高點

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

跟誰走？父母走反方向讓女兒選　她見「黑衣爸爸」嚇：那邊好恐怖

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面