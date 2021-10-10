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女排甜心戴人綠帽！丈夫加碼爆料她「劈腿多次」　去年節目洩端倪

▲▼性感美豔、外型亮麗的李多英被丈夫指控曾多次劈腿。（圖／翻攝自李多英推特）

▲性感美豔、外型亮麗的李多英被丈夫指控曾多次劈腿。（圖／翻攝自李多英推特）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓被大眾稱為「排球甜心」的排球女選手李在英（이재영）、李多英（이다영）雙胞胎姊妹，因今年2月被爆料曾長期霸凌同學，最後慘遭球隊除籍，只能前往希臘延續選手生活。豈料，韓媒近日爆料李多英其實早已於2018年結婚，而她更被丈夫指控長期言語暴力、家暴，甚至還曾經多次外遇，使其身心靈面臨嚴重打擊。

面對丈夫曹某的爆料，李多英的法律代理人暨辯護律師事務所昨（9）日發表聲明反駁，表示兩人雖於2018年4月登記結婚，卻在4個月後便展開分居生活，且曹某雖曾答應離婚，卻利用李多英公眾人物的身份敲竹槓，除了索討5億韓元，還要求李多英轉移李婚前持有的不動產，種種不合理的離婚條件令人費解。

▲▼南韓職業排球女選手李多英爆出霸凌醜聞。（圖／CFP）

▲南韓職業排球女選手李多英爆出霸凌醜聞。（圖／CFP）

根據韓媒《中央日報》、《東亞日報》，面對女方的說法，曹某極度不滿，因此再度於稍後接受TV朝鮮的採訪，解釋向李多英索討5億韓元當離婚條件的理由。他表示，「我跟李多英同居的時間長達1年多，當時新婚套房全租（전세，傳貰，南韓的租屋形式，指繳納高額保證金給房東）、新婚家電、生活費都是由我負擔的！」

曹某表示，「她說我曾威脅要向外界爆料我們的婚姻生活，這根本不是事實！（之所以要求5億韓元），純粹是要求她交出我們同居時的生活費用。畢竟我還是存有一絲喜歡李多英的心，我不想讓這段婚姻以離婚告終，希望她能回心轉意。」

曹某加碼爆料，「不過，李多英在婚後卻仍多次當著我的面偷吃，很明顯無視我的存在，且她總是對我說，『你若覺得委屈，你也可以搞劈腿啊！』」

▲▼李在英、李多英排球雙胞胎姊妹花驚傳過去多次霸凌隊上成員。（圖／翻攝自韓網、IG）

▲李在英(左)、李多英(右)。（圖／翻攝自韓網、IG）

其實，李多英與雙胞胎姐姐李在英去年8月在Channel E的綜藝節目《愛玩的姐姐》（노는 언니），便曾有一段談話露出端倪。當時姐妹倆分享對於結婚的想法，李在英表示，「看新聞的時候得知其他選手結婚的消息，那時我很羨慕，我希望我也能趕快結婚。」

沒想到，李多英卻撇頭、以憎惡的態度回道，「我絕對不會結婚，這是最糟糕透頂的！別再說這麼可怕的故事了，光是想到我就覺得噁心醜陋」，之後甚至試圖打斷姐姐李在英說話，「妳安靜一點，現在麥克風還是開的。」

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