女排甜心劈腿像喝水！她悔婚「應趁年輕多玩」　羞辱雙胞胎姊內容曝

▲南韓職業排球女選手李多英爆出霸凌、外遇離婚等醜聞。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

向來被稱為是「排球甜心」的南韓女子排球選手李在英（이재영）、李多英（이다영）雙胞胎姊妹，今年2月才因被爆料曾霸凌同學而遠走希臘，沒想到近日有韓媒爆料李多英早已於2018年完婚，而其丈夫曹某又主動出面爆料，婚後長期遭女方家暴，導致精神嚴重受創。曹某事後又主動透露李多英外遇的原因。

根據韓媒《OSEN》報導，李多英與曹某交往僅3個多月後便於2018年4月完婚，豈料兩人婚後4個月便展開分居生活，曹某在協議離婚條件時，向李多英索討5億韓元，做為過去新婚套房房租、生活花費的補償；曹某今（11）日接受TV朝鮮專訪時，又主動公開李多英與其中一名「可疑男子」的對話訊息，並爆料李多英在偷吃時光明正大的態度。

曹某表示，「李多英隨著人氣水漲船高，就開始出現『藝人病』（暗指愛耍大牌），她過去曾毫不介意地對我說，『我就算沒你也沒差』、『我要和某某人見面』，她還曾經對我說，『我在這個年紀（結婚）實在太可惜』、『我還想繼續玩，想要再多交往其他男生看看』。」

▲李在英、李多英(右)。（圖／翻攝自韓網、IG）

曹某還在專訪上公開李多英過去疑似和一名「可疑男子」的對話內容，該名男性曾在訊息內向李多英表示，「我當然知道（妳已婚）啊！我們現在還不是交往的關係，所以我才向多英問，妳是不是玩玩而已。」

據悉，曹某表示，李多英過去被發現多次外遇時，曾對他表示，「你若覺得委屈，你也可以去劈腿啊！」

另外，南韓網路論壇FM Korea上也流傳著一段李多英透過Instagram私人訊息傳給姊姊李在英的文字內容，該段文字使用的詞彙粗鄙不堪，事後證實該段對話的截圖，是曹某爆料給TV朝鮮的內容。

▼李多英用極其粗鄙言語辱罵雙胞胎姊姊李在英。（圖／翻攝自韓網）

以下為訊息內容文字翻譯：

妳他X在發什麼狗瘋，像你這種人應該滾出去死一死啦！顆顆顆，妳這王X蛋到底在發什麼狗瘋？妳這蠢女人，是妳跟我說可以出去玩一玩，事情才會變這樣的耶，所以說妳活該被拋棄，唉......妳看你身旁都沒有人了，嘖嘖嘖，像X（指男性生殖器）一樣的賤女人...顆顆顆

喂，妳給我清醒點吧，所以說妳才這副鬼樣，明明自己就膝蓋殘障...顆顆顆

流汗的衣服就給媽媽吧，XX妳只要一開口就在吹牛說謊，唉，智缺的賤女人，居然還妒忌家人...顆顆顆

妳還是改掉妳的壞脾氣吧...顆顆顆，以為世界繞著妳轉嗎？

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