季麟連稱共機闖ADIZ非擾台　綠營：又是朱立倫、習近平共同決定？

▲國民黨黃復興黨部主委季麟連。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨黃復興黨部主委，也是退役上將的季麟連表示，共機闖我防空識別區不算擾台，民進黨20日指出，曾任國軍將領的季麟連，不僅對中共的無理行徑毫無譴責，還反過來幫對方講話，完全是立場錯置，毫無是非，難道這又是國民黨主席朱立倫與中國國家主席習近平的「共同決定」？

民進黨表示，共機過去一段時間一再侵擾我西南防空識別區，加劇我空防壓力，連國際社會都普遍認為，中共已成破壞區域穩定的麻煩製造者。

民進黨表示，過去兩年多以來，中共不斷派遣軍機常態性騷擾台灣週邊空域，是舉世公認的事實，近期更為變本加厲，擾台共機架次屢創新高，已經使得國際社會對於中共耀武揚威的作為感到警惕和震驚，諸多西方民主國家也紛紛選擇力挺台灣。

不過，民進黨指出，國民黨黃復興黨部主委卻指稱，「共機不是在領空上飛行就不算是擾台」，此番言論完全是在打擊國軍士氣、更與民意背道而馳，一位國軍退役將領居然公然講出這樣的論點，不僅失格也失尊嚴。

民進黨強調，中共當局不斷升高的軍事恫嚇行徑，不僅衝擊兩岸關係，更破壞區域和平穩定現狀，面對中共這類不負責任的挑釁作為，朝野應屏除國內政治歧見，共同譴責，和全體國人站在一起。

民進黨批評，國民黨黃復興黨部主委卻如此敵我不分，宛如對併吞台灣的敵手卑躬屈膝，民進黨認為，身為任用季麟連的黨主席，朱立倫應當向國人致歉。

民進黨指出，季麟連是中華民國海軍陸戰隊史上非常少數的二級上將，還曾擔任過總統府戰略顧問等重要職位，當共機頻擾台之際，連國民黨主席朱立倫都曾公開對中共表達嚴重抗議，不知道身為國民黨復興黨部主委還要這樣不當發言、意圖為中共說項，到底是何居心？

民進黨表示，要請教國民黨主席朱立倫，是否可以認同這樣的說法？還是自我閹割、同意中國對台灣的干擾侵略，也是朱主席跟習近平的「共同決定」？