陳柏惟罷免案倒數2天　北市議員提「返鄉投票巴士」助青年回台中

▲台北市議員林亮君、苗博雅與政治工作者吳崢「青年相揪，我來相挺，返鄉投票巴士」活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台中市第二選區立委陳柏惟罷免案23日舉行投票，台北市議員林亮君、苗博雅與政治工作者吳崢20日發起「返鄉投票巴士」共乘計畫，呼籲居住在台北市、戶籍設在台中市沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區和霧峰區者報名，不要放棄自己的返鄉投票公民權利。

林亮君、苗博雅與吳崢20日上午在台北市議會召開「青年相揪，我來相挺，返鄉投票巴士」活動，希望透過共乘巴士概念，降低返鄉投票的民眾交通費用門檻，讓居住在台北市的青年也能返鄉投票。此次台北至台中共乘巴士，提供居住在台北市，戶籍設在台中市沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區和霧峰區者報名，10月23日當日定點往返，車資共同分擔，每人200元。

林亮君提及，罷免是民主社會下，讓公民能再次對價值做選擇的權利，而青年公民的聲音往往受到工作、就學、交通等因素被忽視，但青年最珍貴的就是行動力，投票則是決定家鄉面貌最直接的行動。

苗博雅表示，台北市有許多從外縣市打拚的遊子，平日在北市認真工作讀書，久久一次才有機會關心家鄉，選舉與罷免同樣都是重要公民權利，這樣的公民權利不應讓青年因經濟能力不足，就缺少參與機會。

吳崢指出，罷免在台灣民主社會中，仍是一個新型態的參與模式，民主是一個自我實現、自我表達的工具，當罷免可近性變高，會對台灣社會產生正面影響，還是淪為被政黨濫用工具，全台民眾也還在摸索。

被問到是否擔心有人使用動員方式？苗博雅說，距離不到一週的時刻，不論罷免方或反罷免方都積極在動員，但要是在法律規定範圍內，所有人按照法律規定走；越多人參與投票越好，因為不論投票意向，選舉與罷免都是一樣重要的公民權利，倘若選舉時很多人熱衷參加，但罷免卻由少部分人決定，似乎是有點遺憾。

至於台鐵公布數據，22日和23日售票率不是很高，林亮君回應，相信有些人因為時間關係還在安排，目前只有台鐵數據，也可能有人選擇高鐵、客運，鼓勵民眾於23日站出來做自己的選擇，為家鄉盡一份力。

最後，關於國民黨前立委顏寬恒19日稱，「執政黨舉全國之力對他們指指點點，來家鄉如入無人之境」，苗博雅認為，顏寬恒也可以呼籲台中第二選區的遊子回家投票，很多人在當地出生長大，後來到外地工作與讀書，但對家鄉的愛和關懷不會減少，不論怎樣，所有事情都是由台中第二選區選民決定，不該在內部切割人民，對民主關心、罷免案關懷，硬是所有人都能擁有的公民權。

吳崢強調，此活動是希望提高投票率，沒有投票意向限制，相信這樣的訴求，顏寬恒也會表達高度支持。

【台北-台中返鄉投票共乘巴士，報名網址請點此】

報名時間：10月20日上午10時至10月21日中午12時。

資格對象：不限定投票意向，設籍在台中市沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區和霧峰區者。

乘車時間：10月23日上午10時於台北市去程發車，當天下午5時於台中回程發車。