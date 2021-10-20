揭陳柏惟這招最絕　羅智強：大家千萬不要上當！

▲立委陳柏惟。（圖／記者游瓊華攝）



記者杜冠霖／台北報導

立委陳柏惟罷免案倒數3日，為號召支持者，他自13日起，展開100小時的苦行，以徒步方式走遍沙鹿、龍井、大肚、烏日和霧峰5個地方。對此，台北市議員羅智強表示，投票倒數三天陳柏惟大打悲情牌，雖然一看就知道是苦肉計，「但就罷免戰來說陳柏惟這招打得是最絶的。」

羅智強指出，陳柏惟大打悲情牌，每天哭就算了，才走個幾天又是跌倒、起水泡，進立院質詢還跛腳，根本就是跪著求選民不要罷免他，雖然一看就知道是苦肉計，「但就罷免戰來說，陳柏惟這招打得是最絶的。」

羅智強表示，陳柏惟沒辦法用道理告訴選民對海線有什麼貢獻、存在有什麼價值，當然只能跪下來求選民饒他一命，「但我鄭重告訴大家，千萬不要上當！」

對於陳柏惟苦行，羅智強表示，古往今來所有電影，當正派快獲勝時反派都會跪下來求饒，一旦饒了他，反派絕對死性不改、變本加厲、更加囂張，甚至反捅正派一刀。

羅智強指出，這場罷免戰從來就不是政黨對決，而是要捍衛台中人的利益，陳柏惟就是放萊豬進口的立委，選民難道想吃萊豬嗎？陳柏惟支持娛樂性大麻分階段合法化，選民難道想受毒品戕害嗎？陳柏惟反對國際疫苗，硬凹說自己看不懂國際認證，「這種根本不識字的爛立委、這種視百姓如草芥的立委，選民難道挺得下去嗎？」