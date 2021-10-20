趙少康質疑苦行卻搭高鐵商務艙「一點都不苦」　陳柏惟粉專藏答案

▲立委陳柏惟。（圖／記者游瓊華攝）



記者杜冠霖／台北報導

立委陳柏惟罷免案倒數3日，為號召支持者，他自13日起，展開100小時的苦行，以徒步方式走遍沙鹿、龍井、大肚、烏日和霧峰5個地方。中廣董事長趙少康質疑，陳柏惟苦行卻搭高鐵商務艙北上，「一點都不苦。」被前議員王浩宇回嗆顏寬恒當立委時也是天天搭高鐵，至於搭高鐵緣由，陳柏惟臉書也早有解答。

趙少康指出，陳柏惟所謂的「苦行」自救，不僅有媽媽擦汗、立法院副院長陪合唱，還有整個民進黨幫「加油」，又被網友抓包，陳柏惟搭高鐵商務艙北上，在車上呼呼大睡。

趙少康表示，基進黨趕忙替陳柏惟緩頰「因為他太累、行程太滿」，但問題出在一般人對「苦行」的定義應該是輕裝簡行，靠雙腳行遍選區，怎麼成了搭車跨區、回程還搭高鐵商務艙，一點都不苦。

至於搭高鐵緣由，陳柏惟日前在臉書發文，文中就提到近日仍赴立院質詢，18日「結束早上立院質詢，民主行腳從踏出高鐵站時準備開始」，19日則提及「11點坐高鐵北上立法院工作之後，下午回來繼續走沙鹿」，搭高鐵應是為趕赴立院。

前議員王浩宇則指出，如果要攻擊3Q搭商務艙，至少要用相同標準要求顏寬恒 。顏寬恒當初當立委台中、台北奔波立院、選區時，也是天天搭高鐵商務艙，「立院對立委用相同標準補助、與高鐵合作，憑什麼就3Q當立委就不行？」

王浩宇表示，立法委員從選區到立院幾百公里，每天要搭幾趟高鐵，台東縣的立委劉櫂豪就曾透漏，他最高紀錄曾經來回搭3趟飛機，質詢完又去會勘又回來投票，整天都在飛機上度過。屏東的莊瑞雄每天來回台北、屏東兩、三次是家常便飯，「人家來來回回是工作，補助國會議員一些預算，讓他們來回奔波時好好休息，難道不合理嗎？」