限電嚇壞製造業！陸媒：企業正瘋搶「柴油發電機」

▲限電隱憂未除，企業搶購柴油發電機應對最壞情況。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸多省大限電導致眾多工廠停產，許多企業了保障電力供應及生產，正在搶購柴油發電機。根據《證券日報》報導，多家柴油發電機生產企業近日訂單都已經爆滿，正在加緊生產，400千瓦、500千瓦的柴油發動機交付時間已拉長到15至20個工作日之間。

揚州一間發電機生產企業的工作人員透露，現在發動機比較緊缺，上游原材料價格在漲價，最近一段時間發電機的價格也漲了一些，400千瓦的品牌機的價格18萬元至20多萬元不等。

該名工作人員指出，差不多就是在限電發生之後，訂單陸續開始增多，「廣東、江蘇包括浙江等省，都有收到訂單，目前訂單大概在200多台，有些已經不接了，太多了。」

泰州一間發電機生產企業的銷售經理也說，平時交貨正常一個星期左右，現在差不多要20天，「不管是哪一家貨都是比較缺的，因為有品牌的發動機就那麼幾家。」

一名內燃機產業的相關任元表示，發電機組更多的是為了應急，比如說企業來了一個大單子，為了能如期交付不違約，但如果一直用發電機發電，從成本上來說，還是比較高的，「畢竟還是電價相對比較便宜。」

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林指出，對企業來說，通過柴油發電機保生產，完成訂單是正確的方式。，長期能耗降低的角度看，企業可以通過峰谷電儲能設備來進行能源管理，「當然，電力緊缺，限電無法預判的情況下，儲能設備不如柴油發電機，因為柴油發電機是解決電力缺口最快的方式。」

為了解決缺電問題，大陸官方已實施電價市場化的相關方案，讓燃煤發電的價格可以上漲最多20%。盤和林認為，短期來看，20%的漲幅已經緩解了煤電企業成本壓力，能夠緩解用電緊張的短期局勢。

盤和林進一步解釋，電力市場成交價上漲，可以提高煤電企業的出口電價，提高收入，但是當前煤炭價格還在上漲當中，對於煤電企業，只要上網電價能夠覆蓋電力生產成本，他們會盡最大努力生產，但如果煤炭價格繼續上漲，超過了上網電價，生產越多虧損越多，那麼用電緊張的態勢則無法緩解，「所以，未來還是要看煤炭價格的波動情況。」

盤和林強調，將市場交易電價上下浮動範圍上升至20%，由此逐漸完善煤電價格市場化形成機制，本質上是從需求側調節用電需求。