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環保與能源安全難同時兼顧　中國這個冬季「保暖代價」高昂

▲▼內蒙古火力發電廠,煤炭。（圖／路透社）

▲內蒙古火力發電廠。（圖／路透社）

中央社

中國過去幾年力推「煤改電、煤改氣」，目標是冬季要清潔取暖。如今遇上能源價格高漲，中國加緊生產煤碳以解電荒；今年冬天就算保住供電，恐怕也將是十分昂貴或增加汙染的冬天。

中國環境App（應用程式）指出，在「十三五規劃」（2016到2020年）期間，北方地區累計完成清潔取暖改造約3500萬戶，共削減散煤約7000萬噸，北方農村地區清潔取暖率由9%提高到28%左右，重點地區農村清潔取暖率達到71%。

不過，今年9月15日發布的「中國散煤綜合治理研究報告2021」卻指出，當前散煤綜合治理還面臨諸多挑戰。工業散煤治理主要依賴行政手段，民用散煤治理主要依賴財政補貼，加上疫情影響，部分地區存在較高的散煤返燒風險。

根據《第一財經》，這份報告稱，目前售煤電話、煤爐、煤球、薪柴等在部分地區均能看到。調查顯示，北方地區按村統計平均復燃率達到14%，某市更是高達36%。一項專門針對清潔取暖返煤的分析指出，當前潛在返煤用戶超過500萬戶，如果各地的補貼逐步退出，這一資料可能將達到800萬戶。

民眾「返煤」的原因是因為電價和天然氣價格太高，這情況今年將會變本加厲。

▲▼黑龍江省哈爾濱一家燃煤電廠周邊街景，中國限電相關資料照。（圖／路透）

▲黑龍江省哈爾濱一家燃煤電廠周邊街景。（圖／路透）

界面新聞14日報導引述中國國家能源委員會專家諮詢委員會委員、現任中化能源股份有限公司首席經濟學家王能全說，歐洲天然氣價格大幅上漲將導致歐洲家庭冬季供暖出現問題，因此，中國今冬供暖形勢也不容樂觀。

同一篇報導中，中國海油能源經濟研究院原首席能源研究員陳衛東說，天然氣價格一年之內屢創歷史新高，價格折換成石油已經超過了每桶200美元，同期的布倫特石油價格才剛突破每桶80美元。這是他記憶中，首次石油與天然氣如此大幅度的價格倒掛。

民用散煤屢遭取締，但目前，國際天然氣價格飆升，全球煤炭庫存告急，中國國內電力、煤炭供需持續偏緊的背景下，許多人都擔心今冬的電氣供應，能否滿足群眾溫暖過冬的需求。

官方一再對今冬明春的能源供應「掛保證」。中國發改委秘書長趙辰昕13日在相關政策吹風會上說，居民用電量占全部用電量的15%左右，民生用氣占全部用氣比例不到50%，「民生用電和用氣全額保障沒有問題」。

中國環境App指出，保障群眾取暖用氣需要，是冬季天然氣保供的首要任務。對中國這個天然氣進口大國而言，的確會提高進口使用天然氣的成本。

另一方面，煤改電和煤改氣「清潔取暖」的努力，相當程度會因為限電危機後增產煤碳而被抵銷。

「中國散煤綜合治理研究報告2021」中，建議「十四五」時期（2021到2025年）目標是削減散煤5000餘萬噸。然而，官方已經表示，為緩解煤炭供需緊張已開始增產，預計今年第4季就要增加煤炭產量5500萬噸。

中國正在加快煤炭消費，而在蘇格蘭格拉斯哥舉行的氣候峰會即將於10月31日到11月12日舉行。《紐約時報》近日的報導指出，外界關注中國電力短缺是否會影響其應對氣候變化的努力。

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