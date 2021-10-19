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社會 社會焦點 保障人權

獨／郵務士遇裝潢蟑螂！誆「材質特殊」收8成訂金...退群組關臉書

▲▼ 。（圖／周男提供）

▲周男指控，林姓業者僅施作天花板、電視牆及客廳假樑等第一期工程就人間蒸發。（圖／周男提供）

記者白珈陽／台中報導

又是裝潢蟑螂！台中市周姓郵務士，於彰化芬園購買一間預售屋，並在今年1月間與某室內設計公司簽約，預計施做33萬元裝潢工程，林姓業者向他表示由於廠商材料特殊，須先付8成訂金，周男遂給付30萬元，未料林男才做了第一期、約13萬元的工程後，便於9月5日人間蒸發，將周男夫婦的聯絡方式全部封鎖。白白損失約18萬，周男相當無奈，只好委託律師提告。

周男表示，3年前他在台中大里購買套房時，便曾委託林姓業者做裝潢，當時對方態度不錯，工程也做得完善，就對林男有了信任，因此當林男說要先付8成金額，不疑有他，就將30萬元先給了他。

周男指控，約1年多前他與妻子在彰化芬園購買一棟透天厝預售屋，今年1月再次委託林男施作33萬元的裝潢工程，林男也繪製3D模擬圖博取他的信任，不過才剛完成天花板、電視牆及客廳假樑約13萬元的第一期工程後，林男卻在9月5日凌晨3時許，突然從LINE群組退出，隔天查看其工作室臉書時，也發現已經關閉，甚至還封鎖他們夫婦倆的手機號碼，透過別人手機撥打，則是有通話但未接，宛若人間蒸發。

▲▼ 。（圖／周男提供）

▲▼林姓業者於9月5日凌晨3時許斷開周姓夫婦所有聯繫。（圖／周男提供）

▲▼ 。（圖／周男提供）

《東森新媒體ETtoday》實際走訪林男的公司地址及通訊地址，遇見屋主劉姓男子，劉男說，林男是他的房客，但登記的是林男女友的名字，2人已於8月間搬走，早已不知林男去向。

不過周男指出，他在發現林男消失後，便委請律師提告，法院於9月14日寄存證信函到林男通訊地址，林男還以親筆簽收，質疑林男根本就還沒搬走。對此，記者向屋主劉男詢問，劉男則說「那我就不知道了」。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼記者走訪林男通訊地址，房東說人已搬走，周男指出林有親筆簽收存證信函。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／周男提供）

台中市政府消保官何怡萱表示，如果民眾是自己居家裝潢，即是消保法所稱的消費者，消費者若跟業者發生糾紛，可到各地的消服中心提出申訴，都發局會先請業者妥善處理，但若業者與消費者未達成協議，消保官會請雙方到場協商，若業者無正當理由卻不出席，屆時會在網路公告業者名稱，不過要是業者不愛惜羽毛、仍不出面，最後只能透過訴訟來處理。

何怡萱說，民眾在找室內裝潢的業者時，盡量找有登記立案為佳，避免事後有爭議卻聯絡不到人；而以此案為例，業者已有施作初期工程，難以構成詐欺，只能走向民事訴訟，假若消費者贏了訴訟，對方卻沒有財產可執行，最後也只能拿到債權憑證，只得認賠，所以要找業者前必須審慎評估，衡量業者的評價再下訂。

▲▼ 。（圖／周男提供）

▲周男指控，林男還有約18萬元的項目還未施作，人卻已消失。（圖／周男提供）

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