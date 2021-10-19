大支力挺「玻璃心」　焦糖陳嘉行：辱華是早辱早自由

▲焦糖哥哥陳嘉行。（圖／翻攝自臉書／焦糖哥哥-陳嘉行）

文／中央社



大馬歌手黃明志的作品以挑戰禁忌聞名，他與陳芳語合作新歌「玻璃心」挑動辱華敏感神經，兩人微博帳號被消失。藝人陳嘉行（焦糖哥哥）認為「辱華是早辱早自由」，歌手大支則認為黃明志只是傳達大眾普遍感受。

「焦糖哥哥」表示，過去許多人抱著西向賺錢中國夢，選擇對中國「小粉紅」行為視而不見。近年中國官方更縱容「小粉紅」、「五毛」線上線下四處出征、鬧事。「但他們忘記全世界的人越來越文明，對這樣野蠻的行為，只會越來越反感。」

陳嘉行肯定黃明志與陳芳語的新歌「玻璃心」。他認為音樂人，尤其是唱嘻哈音樂者，面對社會不公不義、極權壓迫，一句抗議歌詞都不敢說或寫，才是愧對音樂。「我不賺你們中國人的錢，把是非黑白的聲音與價值觀表現出來，反而更受歡迎。」目前「玻璃心」自15日上架YouTube迄今，已接近600萬觀看次數。

陳嘉行笑說：「辱華會上癮，做過一次後，發現根本沒有什麼好怕的，我相信這種歌曲會越來越多，尤其在台灣或馬來西亞的市場就夠自己吃飽，你辱華反而更有收視率、更有流量，甚至有知名度和收入，去中國工作則動不動就要道歉，被找麻煩。」

陳嘉行表示生在台灣本身就是辱華，「活著也是辱華，對我來講，你想當自由自在的人，勢必就會辱華，那你辱久了就會習慣，早辱早享受，台灣言論自由真的很棒。」

2019年與黃明志合作「鬼島」的饒舌歌手大支則告訴中央社記者，他認為黃明志的「玻璃心」沒有刻意挑起敏感神經，只是傳達出大家的普遍感受。中國就是很玻璃心，什麼也講不得，一講到比較敏感的事情，就會玻璃心碎一地，黃明志只是把這個形象講出來而已。

至於時下演藝圈有「避免辱華」、自我審核的現象，大支坦言每個人選擇的路都不同，有的人需要中國市場，講話就得小心，「網路上有一句很有名的話，你終究都要辱華，為何不現在就辱？」大支認為對方只會一步步得寸進尺，要求對某些事情表態，不能模糊不清、閃躲，更必須去展現忠誠，「看你能不能忍受自己選擇的路。」

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