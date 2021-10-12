開槓！「焦糖」反擊徐巧芯議事期間回臉書：喜歡罵人去選貴黨主席

▲徐巧芯、「焦糖」陳嘉行。（合併圖／記者李毓康攝、ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯因自己是否為疫苗接種順序第九類人而與民進黨員「焦糖」陳嘉行及臉書粉專「麵攤大叔」槓上。面對徐巧芯12日的澄清，陳嘉行連續發兩篇文，除批徐巧芯是慣性說謊的造謠政客，要求她道歉外，還質疑徐巧芯在台北市議會教育委員會開會期間發臉書。陳嘉行也向徐巧芯喊話，該妳質詢時卻跑去發臉書，如果妳喜歡罵人，建議去選貴黨主席，畢竟那是一個可專心罵人的工作。

政委唐鳳設計的1922疫苗預約平台7月初開放金門、馬祖、澎湖三離島第九、第十類民眾，試行預約施打疫苗時，徐巧芯指出卻自己非重大傷病也不夠年長（非第九類、第十類），卻登錄成功，質疑系統有問題；但昨日她到鴻海創辦人郭台銘臉書底下留言「謝謝郭董！已預約10/13打BNT！」就被「麵攤大叔」認為說謊，還說「真的有拔舌地獄，我相信妳會去哪裡」。

同日，陳嘉行也發文質疑徐巧芯第九類身分，並於12日轉發「麵攤大叔」文章表示，「是因為沒邏輯才不知道自己愛說謊？還是為了說謊才沒邏輯？」並標記徐巧芯。對此，徐巧芯12日透過臉書反擊，「民進黨側翼，例如黑糖葛格等人自以為抓到我的把柄，說我為什麼可以打疫苗、是不是特權，這根本是胡亂攻擊一通，不過是再次搞笑而已」。

徐巧芯也澄清，1.一開始1922預約系統上沒有寫分類，自己去年就醫紀錄只有一次感冒、一次牙醫，沒有慢性病，更無處方籤，所以無法理解為何開放50歲以上以及第九類的竟然有自己，懷疑是不是系統有問題；2.唐鳳更改系統，可以直接在系統上看到分類，發現自己被列在「第九類」，那看牙齒不可能，確定是因為感冒。「唐鳳1922系統修正，代表我之前的質疑有道理，不然幹嘛要改？」

徐巧芯指出，3.很多年輕人一樣感冒時有誘發支氣管發炎情形，領取相關藥物，單純因為這樣就被列為第九類。但身分別無法改變，只能照1922的分類按時預約，也就是這一梯次的BNT，所以自己非約殘劑，也沒有特權。4.這根本不是新聞，早在公開的政論節目都談過，並且質疑第九類的分類是否不夠嚴謹，側翼不夠用功，先前都沒看到，才會以為自己挖到寶。

徐巧芯開嗆，第九類的身分非她能夠更改，所以如果不按照政府的時程施打，等輪到她的年齡時一樣不能打，就會被排到更後面去，「不過黑糖葛格等人的知識水平顯然沒辦法想到這一層，不知該說非常遺憾還是合情合理。」「塔綠班想黑人也要拿出一點程度來，不要每次都搞笑，變成側翼小丑。」

接著，陳嘉行在臉書回擊徐巧芯是慣性說謊的造謠政客，被抓包就只會跳針罵別人是黑糖哥哥、塔X班之類；明知自己是第九類還說不是，就是說謊，講話不舉證來支持妳的論述，就表明根本不想要對自己的言論負責。此外，陳嘉行也要求徐巧芯道歉。

隔了約一小時，陳嘉行又發文並附上台北市議會教育委員會議程，指出徐巧芯發文回應他的時間約莫11時，但自己查了一下「台北市議會的議程週報」，今天10時到12時「教育委員會」排定了三個專案報告議題。

陳嘉行酸，「不知道當在議會教育委員會開會時，市府局處官員在報告時，其他議員專心聆聽、提問、討論，用力監督市政時，我何德何能，讓徐議員把市政拋在腦後，把委員會開會時間用來寫文罵我。議員最重要的職責，就是監督市政，所以一定市政優先。明明委員會審查這麼重要的議題，議員妳還有餘力可以上網寫文罵黑糖哥哥⋯」。

陳嘉行向徐巧芯喊話，教育委員會重要的議程，該妳質詢時卻跑去發臉書，如果妳喜歡罵人，建議妳去選貴黨主席，畢竟貴黨主席是一個可以只要專心罵人的工作。