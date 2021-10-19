《天下》2021縣市長滿意度調查　藍綠排行大風吹「唯潘孟安再連霸」

▲屏東縣長潘孟安。（圖／屏東縣政府提供）



政治中心／綜合報導

天下雜誌今（19日）公布2021縣市長施政民調，最新的排行榜透露出人氣王大風吹，屏東縣長潘孟安蟬聯冠軍寶座，藍綠白政治明星：陳其邁首次入榜表現不盡理想、侯友宜、鄭文燦排名也都下跌，柯文哲甚至苦吞墊底位置。

此次民調由天下雜誌群調查中心執行，執行期間為2021年7月13日至9月16日，以居住在台閩地區、年滿 20 歲以上居民為調查對象，透過電話訪問14844位民眾。併也加入將近六百位專家的觀察，評判在疫情衝擊下，全台22位縣市長的治理表現，詳細排名如下。

1. 屏東縣長潘孟安(去年1)

2. 嘉義市長黃敏惠(去年8)

3. 嘉義縣長翁章梁(去年9)

4. 花蓮縣長徐榛蔚(去年6)

5. 新北市長侯友宜(去年2)

6. 台東縣長饒慶鈴(去年10)

7. 新竹市長林智堅(去年4)

8. 連江縣長劉增應(去年5)

9. 宜蘭縣長林姿妙(去年12)

10. 桃園市長鄭文燦(去年3)

11. 基隆市長林右昌(去年11)

12. 彰化縣長王惠美(去年19)

13. 金門縣長楊鎮浯(去年15)

14. 雲林縣長張麗善(去年16)

15. 台南市長黃偉哲(去年7)

16. 台中市長盧秀燕(去年18)

17. 澎湖縣長賴峰偉(去年13)

18. 南投縣長林明溱(去年14)

19. 高雄市長陳其邁(首次調查)

20. 新竹縣長楊文科(去年20)

21. 苗栗縣長徐耀昌(去年17)

22. 台北市長柯文哲(去年21)