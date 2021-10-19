第12輪塞爆！BNT、AZ兩疫苗「157.8萬人完成預約」

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內正在進行第12輪疫苗預約，昨天上午開放BNT第一劑、今天上午開放AZ第二劑預約，根據指揮中心最新統計，兩類疫苗合計有157.8萬人完成預約，當中BNT共有98萬人，AZ有59.8萬人完成。

指揮中心副指揮官陳宗彥說明，到今天中午12點為止，第12期第一階段BNT第1劑預約符合預約資格共135萬2694人，已完成預約人數98萬0130人；AZ疫苗符合預約資格95萬6744人，已完成預約59萬8615人。

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雙北預約爆量，傳出不少民眾表示無法預約，也有人移動到外縣市接種，指揮中心今日公布六都AZ與BNT接種量能規劃，並指出，希望在地方量能上盡可能依照提供的符合預約資格人數來做一下規劃，相信這樣對民眾在座接種跟預約時後會比較符合大家期待。

▲▼AZ、BNT疫苗六都接種量能。（圖／指揮中心提供）

BNT是預約第1劑，對象為30歲以上（1991/12/31(含)前出生），莫德納是第2劑，對象為7/16(含)前已接種莫德納第一劑55歲以上（1966/12/31(含)前出生），而AZ則是第2劑，對象是7/30(含)前已接種AZ第一劑38歲以上（1983/12/31(含)前出生），施打時程都在10/22~10/27。

【補充說明】

10/18 10:00-10/20 12:00 第12期第一階段BNT第1劑預約狀況 (截至10/19 13:00)

符合預約資格：1,352,694人。

已完成預約人數：980,130人。

10/19 10:00-10/20 12:00 第12期第一階段AZ第2劑預約狀況 (截至10/19 13:00)

符合預約資格：956,744人。

已完成預約人數：598,615人。