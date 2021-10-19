男迷失斗羅溪3天喝溪水維生　巡守員巡水源及時發現救援

記者陳崑福／屏東報導

王姓男子在屏東縣來義鄉斗羅溪迷路3天，期間未進食，靠喝溪水維生，被當地巡守隊員發現，會同警方人員徒步走了近6公里，將他尋獲救助下山，聯絡家屬送醫治療，讓家屬很感激。

▲潮州警分局南和派出所副所長羅吉良會同巡守隊員找到王男，救助下山 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

潮州警分局南和派出所於10月15日上午11時許接獲望嘉村巡守隊員報稱疑似一名失蹤人口於望嘉村山區的野溪附近，副所長羅吉良立即招集相關人等一同前望嘉村公墓附近的斗羅溪搜救，徒步走了40分鐘近6公里的路，找到64歲王姓男子，並確認為所報失蹤人口無誤，所幸王男意識尚清楚，只是人較無力氣，經警方及搜救人員協助將王男帶下山，並送往迦樂醫院觀察。

巡守隊員表示，先前在群組裡有收到派出所發送失蹤人口訊息，當日他前往查看部落的水源時意外發現該名協尋失蹤人口，因當時只有他獨自一人，所以立即通知警方協助；據調查，王男於10月12日晚上20時家屬通報為協尋失蹤人口，警方尋獲王男時已3天未進食，只有喝溪水維生，走路較無力氣，幸警民及時發現，將他救助下山，其家屬透過電話對警方及相關人員表示感激。

潮州警分局表示，員警第一時間發揮同理心，很快研判出王男可能去向，並會同當地巡守隊員「警民合作」積極尋獲，避免可能的危險，值得員警學習。並籲請民眾家有高齡老人或弱智身障者，外出時儘量由家人陪伴，並請記得隨身配帶名牌、身分證明或電話，以便適時提供聯絡資訊，確保弱勢族群安全。