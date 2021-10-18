潘孟安轟農委會用「舊石器時代」算產值　陳吉仲：全球都這樣

▲對於潘孟安不滿，陳吉仲說全世界都是這樣算。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

屏東可說是台灣農業大縣，不過，有媒體報導提到縣長潘孟安大為不滿怒轟農委會用「舊石器時代」的農業產值算法，讓屏東產值該是第1卻變第2，農委會主委陳吉仲今（18日）強調，計算方式全球都是如此。

根據《風傳媒》報導，屏東縣去年逾668億元，僅次於雲林縣，居全國第2。潘孟安表示，屏東出口的水果或石斑魚都是高產值農漁產品，如果將出口加進去，屏東一定是第1，對於產值的算法，多次向陳吉仲反應，至今未改。

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蘇貞昌今年9月4日點名，農委會主委陳吉仲要多聽潘孟安的意見，並笑說「因為以後要換他做了」，也遭外界質疑是否要撤換陳吉仲，蘇貞昌隔天受訪時強調，是自己非常感謝陳吉仲為團隊一起幫忙，「我特別一直借重陳吉仲，不會讓他離開」。

對於潘孟安反應，陳吉仲說，報導部分要去問潘孟安，昨天自己還跟他在一起，農業產值就是生產出來的產量，乘上單位的價格，價格就是產地價格，外銷愈好產地價會愈好，所有國家都是這樣計算，當然要凸顯哪個縣市的外銷可以賣更好，需要花時間統計，因外銷業者出口到其他國家重點是「打台灣品牌」，這部分歡迎潘孟安看有什麼建議。

至於不滿外銷沒算進去變老二，陳吉仲重申產地價格就上乘上產量，全世界是都一樣，否則把外銷產值算進去，就會重複計算，是否會更改計算方式？陳吉仲說「不會，全球都是這樣方式。」