新北通報接種AZ添3死　男打完第二劑後意識模糊搶救不治

▲新冠疫苗接種。（示意圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／新北報導

新北市今（19日）新增1新冠本土病例，衛生局也通報3例疫苗接種不良反應案例，其中，三重區通報1名59歲男性，身患腎臟疾病，6/16接種AZ第1劑無特別症狀，9/24接種AZ第2劑，9/30突然出現意識不清，緊急通報119送醫，搶救不治死亡。

土城區通報1名54歲女性，曾有氣喘病史，7/26接種AZ，7/28出現發燒與腹瀉，持續1個月，9/14出現四肢瘀青，10/5出現走路會喘與畏冷，緊急就醫,10/6出現昏迷、腦出血及血壓低，轉加護病房，經醫師診斷為急性白血病，10/8死亡。

板橋區通報1名85歲女性，身患高血壓與高血糖，6/16接種AZ第1劑無特別症狀，10/6接種AZ第2劑，當天出現嘔吐及食慾不振，緊急送至亞東醫就醫，經醫師診斷為腎臟衰竭，10/14死亡。

目前新北市通報累積統計共160例（AZ：125例、Moderna：29例、高端5例、BNT 1例），新北市衛生局強調，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。