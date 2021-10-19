天龍國搶預約第2劑AZ「只剩1地」 　原因曝光網讚：有道理

▲北市進行「疫苗分流」，將AZ安排在中山區的花博接種站。（圖／記者李毓康攝）

實習記者黃品臻／綜合報導

今（19）日開放第12輪疫苗預約施打時間和地點，有不少要接種第二劑AZ的台北市民眾上午要預約時，發現沒有診所可選，只有中山區的花博接種站能選擇，相當錯愕。不過有熟知情況的民眾出面解釋，一聽完理由大家都認為理由合理，也讓人更放心。

有網友今早在臉書社團「我是東湖人」發文表示，今早要預約第二劑AZ疫苗，原本想在家中附近診所施打，但發現沒有診所的選項，「請問有人今天上系統預約到內湖診所打AZ第二劑嗎？」

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▲有北市居民上午要預約第二劑AZ疫苗時發現沒有診所的選項。（圖／翻攝自Facebook／【我是東湖人】（社團版））

對此，有熟知情況的網友留言表示，「北市定調，一定要讓各醫療院所接種單純化、一次接種一種疫苗，因此這次量能將有所區分，安排診所全部都打莫德納疫苗；BNT疫苗因為抽劑較複雜，將讓醫院負責；AZ疫苗則在花博施打」、「有地點分流哦！AZ都是花博，莫德納才是診所，BNT在大醫院」。

事實上，台北市副市長蔡炳坤15日受訪時表示，第12期的疫苗施打更為複雜，莫德納、AZ、BNT等三種疫苗同時開打，為了避免混亂，北市規畫讓診所施打莫德納疫苗、醫院施打BNT疫苗，花博則是施打AZ疫苗，讓各接種點施打的疫苗單純化，避免發生打錯疫苗的狀況。

另外蔡炳坤也提到，10月22日起將開放夜間時段接種，也就是晚間6點到9點的時段，讓年輕的上班族有更多選擇。