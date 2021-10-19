日本數據：年輕男心肌炎機率「莫德納＞BNT」　前台大醫說話了

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日本數據：年輕男心肌炎機率「莫德納＞BNT」　林氏璧說話了

▲▼南韓一名高中生接種第1劑輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本大數據發現，年輕男性心肌炎機率莫德納高於BNT。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者李佳蓉／綜合報導

學生族群已陸續接種第一劑BNT，不過仍有不少家長憂心第二劑恐誘發心肌炎。對此，前台大感染科醫師林氏璧提出近日的「日本大數據」顯示年輕男性發生心肌炎機率，莫德納高於BNT。對於台灣家長仍觀望是否需打第二劑BNT，他認為先稍安勿躁，兩劑間隔10～12週期間將有更多資料出爐。

前台大感染科醫師林氏璧在《日本自助旅遊中毒者》寫道，上週北歐傳出莫德納在年輕男性發生心肌炎機率大於BNT，因而停打。日本厚生勞動省於15日開會分析資料，有相同發現。接種莫德納疫苗後，每100萬名20多歲男性中，有25.7例發生心肌炎或心包膜炎，10多歲男性中有28.8例；反觀接種BNT，20多歲男性每100萬人有9.6例、10多歲男性僅3.7例，光是在年輕族群中，即相差8倍。

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▲▼南韓一名男性接種輝瑞疫苗2周後，肝腎嚴重壞死、肺部積水。（圖／達志影像／美聯社）

▲面對台灣家長的疑慮，林氏璧認為稍安勿躁，將有更多資料陸續出爐。（示意圖／達志影像／美聯社）

林氏璧接著說，厚勞省整理感染新冠病毒後產生心肌炎或心包膜炎機率，則是每100萬人有834例，國外資料則是450例，注射疫苗後發生心肌炎機率不高，且大多病程輕微、對治療反應良好，施打疫苗仍利大於弊。目前厚勞省未強制年輕男性停打莫德納，僅告知其心肌炎機率較高，另有BNT的選擇，已施打者可更改第二劑意願。

對於日本大數據資料分析結果，林氏璧表示，日本人與台灣人同為東方人，因此值得參考，從數據中看來，12～30歲年輕男性都要小心，莫德納在10多歲、20多歲引發心肌炎風險看來差不多；而BNT反而是20多歲風險略高於10多歲，多半發生在第二劑後數天內、多為輕症，和西方國家差不多。

很多台灣青少年家長猶豫是否需要打第二針BNT，林氏璧認為先稍安勿躁，如同英國，青少年先打第一劑，第二劑可以10～12週後再打，「到時候會有更多長期追蹤的資料出來，那時再決定也不遲。」

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