英國日增4.5萬確診破紀錄！　專家曝：恐怕和Delta+病毒有關

▲英國全面解封後,數萬遊客湧入雀兒喜花展(Chelsea Flower Show)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

英國17日新增4.5萬確診,創下7月中以來最高紀錄,每個星期病歿人數超過800人,遠高於其他西歐主要國家。專家就呼籲,英國衛生部門應盡快對Delta+變種病毒展開調查,研究該種病毒是否就是疫情再起的主要原因。

根據《彭博》報導,英國在7月19日迎來全面解封的「自由日」後,成為歐洲地區最快解封的國家,但疫情卻又在近日升溫。英國在17日新增了4萬5140例確診,創下7月中以來新高,且過去6個星期中,每周死於新冠肺炎的人數超過800人,遠高於西歐其他主要國家。

▲英國已全面開打第三劑新冠疫苗加強針。(圖/路透)



美國食品暨藥物管理局(FDA)前局長、輝瑞董事會現任成員高特里布(Scott Gottlieb)在推特發文呼籲,英國衛生部門應該盡快對Delta+(Delta Plus)變種病毒進行調查,「我們必須緊急研究Delta+是否更具傳染力,或是具備部分免疫逃脫特性。」

To summarise, the recent rise in the UK of AY.4.2 would be compatible with a transmissibility advantage of ~10%. As such, it feels worthwhile keeping an eye on it. Though, based on its genetic make-up, it is not a priori an obvious VoC candidate.

8/