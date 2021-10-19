子瑜也曾被換臉！「短髮片段瘋傳」粉絲求更多　他怕爆盼絕版

▲周子瑜去年一段「剪短髮」影片讓粉絲超驚喜。（圖／翻攝自Instagram／twicetagram）

網搜小組／鄺郁庭報導

百萬YouTuber小玉（朱玉宸）利用換臉技術賣謎片賺取暴利，遭警方逮捕，類似事件引發關注。去年，人氣韓團「TWICE」台灣成員周子瑜就曾被換臉，但並不是將她換成謎片女主角，而是變成韓劇裡某個女CEO角色。相似程度之高，讓不少粉絲大讚「還以為子瑜拍韓劇了……合得真像！」也有人擔憂「這會讓人混淆的。」

去年11月左右，一段「子瑜剪短髮」的影片在網上瘋傳，只見子瑜在戲中飾演CEO，形象不同以往含蓄、害羞的樣子，表現得相當精明幹練，而且表情多變，每一個眼神都是戲；讓人更驚豔的是，出道後從未有過短髮造型的周子瑜，戲中竟有一段剪去長髮、換成一頭俐落短髮的畫面。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，仔細一看影片說明，會發現上傳的人強調「這不是子瑜」，並說是用「DeepFaceLab」換臉技術做出來的DeepFake，原片段則是韓劇《Start-Up》，借用了女演員姜漢娜的臉。當時影片一出，既看到子瑜演起戲的樣子，又看到短髮的模樣，不少粉絲大呼圓夢了，還跪求更多片段。

▲有粉絲用換臉片段，讓子瑜成為韓劇角色。（圖／翻攝自YouTube／squaredotfx）

底下許多網友紛紛留言，「我已經開始期待子瑜在戲劇方面的發展」、「謝謝你制作這麼棒的影片，超想看子瑜和男主對戲」、「請做更多影片！希望JYP不要再浪費子瑜的才華和美麗」、「還以為子瑜拍韓劇了……合得真像！毫無違和，子瑜演女CEO給人強勢的感覺，挺適合的。」

但也有人細思極恐，震懾科技的可怕之處，預言這件事相當恐怖，「看到有些評論，此科技還是讓它絕版好了，因為還是有些不法的人用此技術，讓AV女優臉變成某位女藝人，造成不少的傷害。我覺得還是不可取。」也直呼，比起這種換臉片段，還是寧願等待本人作品，「真的要看子瑜拍戲，還是本人好了！」