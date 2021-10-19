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DeepFake修法「比46條人命重要？」　PTT怒揭3案！兩派戰爆了

▲▼網紅小玉涉賣變臉不雅片。（圖／記者黃彥傑攝）

▲小玉涉賣變臉不雅片。（圖／記者黃彥傑攝）

記者周亭瑋／綜合報導

YouTuber小玉（朱玉宸）利用AI換臉技術，將各界名人變成A片主角牟利，18日遭到警方逮捕，而總統蔡英文也震怒喊修法。對此，不少網友質疑，「DeepFake修法比酒駕、挖眼砍人、46條人命還重要？」

總統蔡英文昨晚嚴厲譴責，強調換臉色情犯罪等多種類型的網路性別暴力，政府會重新盤點法規，研擬推動修法工作，「這些假訊息和影片有一天都可能傷害到你我」。

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快訊／小玉換臉A片受害者一堆！蔡英文怒要修法：有一天可能傷害到你我

▲總統震怒譴責。（圖／資料照）

對於政府大動作喊話，就有網友在PTT傻眼發文，「DeepFake是有急到特地宣布要修法膩？酒駕不趕快修重一點，肇逃勒？根本比酒駕還惡劣，還有砍人、挖眼的一大堆，這個到底在急什麼？」

無獨有偶，另一名網友氣憤表示，「之前城中城死46條人命，也沒看總統跳出來，現在用DeepFake就要修法，跳出來說有一天都可能傷害到你我，修法DeepFake比46條人命重要？」

▲▼高雄鹽埕城中城火警。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲城中城大火奪走46條人命。（圖／記者吳奕靖翻攝）

相關話題在PTT掀起爆量討論，鄉民紛紛加入戰場，留言狂回「比較容易影響到選票吧」、「比較好推又很好吹噓啊」、「文組邏輯啊」、「老娘想修就修」、「要不要把創造這軟體的老外跨國抓起來」、「唉...可悲至極」、「轉移焦點罷了」、「不重要的東西急著跳出來要修法，該修的法又都是下禮拜五，笑死人」、「看到這個就氣，對這沒用的咖震怒三小」。

不過也有人持不同看法，「這個邏輯呵呵」、「有腦的都知道這篇法盲吧」、「現在的問題是新科技和事件沒有完相對的法律可以審理，酒駕是沒有是不是？設立新項目和調整舊項目沒有衝突啊」、「Deepfake是沒有對應法才需要立法」。

▲▼ 潘女首度露面受訪 。（圖／潘女哥哥提供）

▲屏東遭挖眼的潘姓女店員。（圖／潘女哥哥提供）

針對此案，刑事局表示，像小玉這樣利用Deepfake技術開發換臉A片，散播猥褻物品及造成受害當事人的困擾，國外科技巨擘、司法機關早就開始針對深偽影片的鑑識方式、分析軟體進行開發。

另外，若將該技術用於仿冒國家元首、政府官長或是政黨領袖的虛假影音，將有可能衍生社會治安、選舉公平、甚至輿論動盪、民眾對立等社會問題。

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