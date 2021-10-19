小玉親弟幫道歉！女友不捨怒了「今年只見3次」：不連累很難嗎

▲蘿倫為尊感到相當不平。（圖／翻攝自蘿倫IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

百萬YouTuber小玉（朱玉宸）日前爆出換臉賣謎片非法牟利，遭警方逮捕。對此，同樣也是百萬YouTuber的親弟弟「尊」在社群網站發文，替小玉向大眾道歉。看到尊道歉，女友蘿倫相當不捨，透露兩人早就搬出來住快2年，跟小玉很少來往，「為什麼家人犯錯他要出來道歉？」「不要連累道弟弟很難嗎？大家都是成年的獨立個體耶！」

美妝YouTuber蘿倫在看到小玉遭逮捕後，第一時間在IG發出全黑限動，上面僅一個字「爛」，雖然並沒有指名道姓，但畢竟是網紅圈大事件，難免讓人聯想。之後蘿倫看到男友受到謾罵攻擊、還為此發文道歉，忍不住再次發限動「我真的忍不住想幫我男友說話……」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲尊（右）因為小玉（左）發文道歉。（圖／翻攝自Instagram／yu84621、loserzun）

蘿倫透露，她跟尊（朱玉恩）已經自己出來住快2年了，兩人的日常就是「早上睡醒發個呆，然後叫外送，然後跑去吸貓、拍貓、蹭貓，再來開始打遊戲（前陣子每天下西洋棋）；然後下午會想一下題材、打打腳本；晚上偶爾會拍片，再來就一直看漫畫。」

蘿倫直說，她眼中的尊真的每天都很宅，也是她看過最呆、最善良的好孩子，「對，我比他大3歲，所以我用孩子形容他，我真的超級、超級捨不得他，為什麼家人犯錯他要出來道歉？」看到尊之前的貼文底下被網友洗留言「你知道你哥被上銬嗎？」「你有一起看嗎？」她只想問「關我們啥事？」

▲蘿倫不捨又生氣「不要連累到弟弟很難嗎？」（圖／翻攝自蘿倫IG）

她表示，因為疫情的關係，今年他們跟小玉只見過3次面，還都在外面吃飯，就算疫情之前，小玉也頂多來家裡看貓，「說切割的也很奇怪，我們甚至都沒去他們家裡。」這也讓蘿倫納悶「那些質疑我男友的人到底哪裡有問題？我連我自己親哥哥最近在幹嘛都不太清楚了。」

最後，蘿倫也不禁隔空喊話，「不要連累到弟弟很難嗎？大家都是成年的獨立個體耶！」並強調「做錯事的爛人一定要處罰，受害者們一定要好好維護自己權益，不論男女都要好好保護自己。」

本站18日報導《小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉！ 揭哥哥瞞家人：我真的很累了》，對於哥哥的犯罪行為，尊18日在IG限時動態透露，前一天接到警局的電話時，他比誰都還震驚，因為小玉從來沒提過自己在做什麼，「所以我到現在還覺得莫名其妙，我也不知道該對他說什麼了。」

尊表示，自己沒有要切割的意思，因為小玉終歸還是自己的親哥哥，「但他做錯事了，就自己承擔，這也沒什麼好坦護的，之後就看法律要怎麼判決吧。」並向社會大眾及受害者們道歉。尊也坦言，除了替小玉道歉，自己也不知道還能做些什麼，嘆道：「一時發生太多事情，我真的很累了。」