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嘉義師生同車燒炭「男師命危」　16歲女生前1句話疑透露兩人關係

▲▼嘉義東石漁人碼頭補教師生戀，相約燒炭殉情。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲該對師生在嘉義東石漁人碼頭被人發現。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

嘉義縣34歲連姓男子與16歲張姓少女為同校師生，17日在東石漁人碼頭停車場內休旅車中被人發現，警消到場後為已無心跳的兩人急救並送醫，張女被宣告不治，連男如今也傳出命危。警方在車內發現燒炭跡象，加上當天兩人蹤跡可疑，正釐清是否為殉情。

連男與張女為嘉義市同所高中師生，連男為兼課老師，張女則為高中一年級學生，《聯合報》引述校長指出，校方先前才接獲師生戀檢舉，還在調查中就發生憾事，但因連男並未任教張女的班級，因此校內看不出異狀，實際關係為何還需深入釐清。連男被送入加護病房後，今凌晨傳出命危。

▲▼嘉義東石漁人碼頭補教師生戀，相約燒炭殉情。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼警方在車內找到燒炭用具。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義東石漁人碼頭傳出一對補教師生，相約燒炭殉情。（圖／記者翁伊森翻攝）

《東森新媒體ETtoday新聞雲》17日報導指出，張女曾透露有感情上的困擾，16日晚間藉口要去咖啡廳和同學讀書，由家人載到地點離去後，她隨即就搭乘連男的休旅車離開，兩人一路向82東西向快速道路往東石方向行駛，徹夜未回家，17日上午10點多一起前往東石當地超市購買木炭和火種，行蹤都在警方調閱監視器後一一明朗。

警方在車內起出火種和火爐等相關器具，初判無外力介入；消防局及海巡人員獲報後也趕往現場協助。

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