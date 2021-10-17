想當「小富婆」聽從理專要投資虛擬貨幣　郵局、員警聯手組詐

記者高堂堯／南投報導

又傳投資虛擬貨幣詐騙案件：蘇姓女子在臉書「小富婆」專頁上認識一名「理財專員」，因為對方告訴她投資虛擬貨幣，只要註冊匯款投資，就能用小錢賺大錢，蘇女深信不疑，前往郵局要匯款給該名理專，最後在警方苦口婆心的勸說之下，才驚覺自己差點被詐騙。



▲「理專」誆網友投資虛擬貨幣穩賺不賠，中興警方與郵局聯手阻詐。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局指出，14日接獲中興新村光明郵局報案，指有民眾表示要匯款投資，疑似遭到詐騙；警方趕抵現場，該位民眾蘇姓女子表示，2星期前上網看到「小富婆」臉書專頁分享投資賺錢方式的訊息，非常心動，於是加了理財專員「小涵」Line帳號，隨即被邀加入Cinnext投資虛擬貨幣網站、財務客服的LINE帳號，表示這門投資是穩賺不賠。

▲中興警方與郵局聯手阻詐成功。（圖／記者高堂堯翻攝）

爾後「小涵」便指示聯絡該網站客服、索取匯款帳號，當天下午5時許，蘇女便至光明郵局，表示要用無摺存款方式，臨櫃匯1000元開戶，郵局櫃台人員請她提供該帳戶戶名，蘇女再電詢客服、客服卻告知沒有戶名，蘇女也覺得奇怪，於是跟郵局人員說明她是要投資。

警方指出，光明郵局石姓專員一聽深覺有異，立即通報警方到場處理，警方到場瞭解並悉心解釋最近常見類似詐騙手法後，蘇女始驚覺遭到詐騙，而警方與郵局專員也鬆了一口氣，成功阻止本起可能遭詐騙之匯款案；中興分局長洪政崴提醒標榜低風險高獲利等投資話術，就有可能是投資騙局，若有疑問請撥打165反詐騙專線，或以110報案電話向警方報案及查證。



►微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區 打造全新森林化觀光工廠



►「午後の紅茶」奶茶讓胰臟癌現形？ 醫師說「關鍵真相」

