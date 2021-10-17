嘉義某中學師生疑殉情！16歲少女不治　男師救回插管轉加護病房

記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

嘉義東石漁人碼頭停車場17日下午驚傳一對男女被人發現昏倒在車上，緊急通報警消後，消防局及海巡人員13點24分獲報前往，破門時發現2人皆無生命跡象，車內還發現燒炭器具，急忙將2人送往嘉義長庚醫院急救，其中16歲少女宣告不治，34歲連男急救後已轉往加護病忙治療中，至於詳細事故原因仍有待警消進一步調查釐清。

▲嘉義東石漁人碼頭傳出一對補教師生，相約燒炭殉情。（圖／記者翁伊森翻攝）



▲警消在車上發現燒炭工具。（圖／記者翁伊森翻攝）



據了解，該對男女2人為師生關係，34歲連姓男子為嘉義某知名中學教師，16歲張姓女子則為學生，警消也在車內發現燒炭工具，破門時2人已呈現昏迷狀態，皆無生命跡象；根據車內所遺留的文書讓警方初步判定，2人疑似為師生戀關係，相約殉情，不過詳細情形仍有待進一步調查釐清。

▲連男急救後恢復生命跡象，插管轉加護病房，不過16歲的陳姓少女，急救後仍不幸宣告不治。（圖／記者翁伊森翻攝）



另根據最新消息指出，16歲張姓少女送醫急救後仍不幸宣告不治，34歲的連姓男子送醫後恢復生命跡象，不過生命跡象仍不穩定，已轉往加護病房繼續治療。



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