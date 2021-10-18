禮客Outlet周慶＋五倍券「滿5千送1千」　台灣設計師專區進駐4折起

▲禮客新任董事長溫筱鴻將開啟為期一年的改造計畫。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

主打都會型Outlet模式的禮客，周年慶將於10／22至11／8開打，祭出單筆消費滿5,000元送500元抵用券，另可併用五倍券「當日單筆消費滿5,000元送500元」專屬回饋，意即使用五倍券單筆消費5,000元，可直接獲得1,000元抵用券。

今年5月台灣疫情爆發，零售陷入低潮，綜觀禮客4月前業績成長23%，1月至9月業績整體衰退10%，看好後疫情時代加上五倍券引發的報復性消費成長，對於周年慶德成長目標也達雙位數，適逢新任董事長溫筱鴻上任，禮客近期也積極改裝內部陳設，並於內湖一店開設全新「215歐廚cafe and bar」營造溫馨形象。

▲內湖禮客一館持續調整內部陳設，打造更有質感的空間。

溫筱鴻表示，即起至一年期間將以「有溫度的百貨公司」打造新賣場，除積極鋪設全新地板與調整燈光，讓消費者有更好的購物環境外，日後也將引進台灣設計師Outlet專區，預計有80坪空間，囊括潘怡良、竇騰璜等知名設計師品牌，以Outlet價4折至6折的折扣，讓民眾也能穿上台灣的好設計。

而針對商品面，溫筱鴻也補充將針對居家、美妝、精品等業種引進「高CP值」的商品，打造Outlet選物店的概念，並強化客服與貴賓服務。

MITSUI OUTLET PARK三井近期於林口與台中港同辦「超日本週年慶」，即日起至11／7推出日系品牌聯合折扣3折起與福利品出清特賣3折起，另針對五倍券推出「APP會員限定 五倍振興經濟學」活動，10月底前不限紙本或數位券，單筆消費滿2,000元可兌換250元加碼抵用券，包含100元抵用券2張、50元美食街抵用券１張，兌完為止。