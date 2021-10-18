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社會 社會焦點 保障人權

八大妹子疫期超前部署衝醫美整修　小昆凌砸重金就要「混血感」

記者吳奕靖／高雄報導

受到疫情影響，八大行業是否解封還沒有定論，不過就有整型醫師透露不少酒店妹趁機「進廠維修」，像是高雄被稱為酒國小昆凌的一名酒店妹子，20多歲的她就想要追求跟昆凌一樣的外表，就算已經相當美豔，但是她在疫情期間就到整形外科診所來進行隆鼻，就是像外國人般的高挺。

▲▼昆凌 。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

▲藝人昆凌的美麗外貌成了高雄一名酒店妹仿效整形的範本  。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

替高雄素有「酒國小昆凌」稱號的一名酒店妹子整形的許文碩醫師坦言，20多歲的她本來外表就很漂亮，但為了「不辱昆凌」封號，所以好還要更好，就在八大尚未解封期間，就來進行隆鼻手術，比較更像外國人，許文碩說：「你知道昆凌是混血兒，她就是要做到像混血兒的感覺，就是鼻子跟眉毛被稱為海鷗線的部分，做得更完美」。

許文碩也透露除了隆鼻之外，她還有在蘋果肌跟嘴唇這方面強化「精緻、立體」，而且酒國小昆凌的標準非常高，所以她也砸下不少錢，至於確切金額，也醫師只簡單以「不少」來帶過，詳細數字就不方便公開。許文碩醫師也說其實疫情期間，不只是酒國小昆凌來「進廠維修」，不少八大行業女子也趁著這段休業期間來「微調」。

▲整形醫師許文碩透露「高雄酒國小昆凌」進廠維修 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲整形醫師許文碩透露「高雄酒國小昆凌」進廠維修的情況            。（圖／記者吳奕靖攝）

微調的部分通常是下巴、鼻子，嘴唇，許文碩表示「嘴唇是比較多人，因為嘴唇對人來說吸引力會比較更好，有些人會特別針對一些唇形」，許文碩也點出像是韓國藝人、楊冪等人的唇形，都是不少人想要追求的性感唇。不過許文碩也呼籲進行唇形整型前還是需要跟醫師充分溝通，因為每個人對唇的要求、認知都不太一樣，同時還有材質的選擇，像是以前的玻尿酸會受到嘴唇整天在動，很可能造成走山，跑到別的地方，不過現在有不同的材質可以解決，這些都要好好了解。

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