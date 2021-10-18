陸女來台開「古箏教室」夢碎！魂斷城中城　她安身隔天遇火劫

記者吳奕靖／高雄報導

高雄城中城大火當中，32歲中國籍女子林麗珠葬身火窟，她的老闆重回林姓女子的租屋處搬下一台古箏，友人感嘆她原本想要在台灣當古箏老師，不過現在已經無法圓夢。

▲中國籍女子命喪城中城，友人幫忙搬出她心愛的古箏 。（圖左記者吳奕靖翻攝、圖右友人提供）

城中城大火後，最後有2具遺體透過DNA比對之後，發現都是中國籍，其中32歲林麗珠在火災發生的一個月前租下城中城的11樓套房，陸續買了家電、日用品，而在火災前一天，她才把租屋的最後一塊拼圖給完成，也就是把冰箱搬進了租屋，但沒想到隔天凌晨卻發生了城中城大火，不但燒毀了她的家，也燒毀了她的夢。

林女來到台灣後，在一家炸雞店上班，她的老闆在火警當天也有到現場找人，不過卻找不到，直到被通知才知道她已經成了冰冷遺體，有情有義的老闆前往林麗珠的租屋處，從11樓搬下她的遺物，其中還包括一台古箏，友人說這是她心愛的東西，還特別從中國帶來台灣。

▲▼中國籍女子命喪城中城，友人幫忙搬出她心愛的古箏 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

友人也談到她學習古箏已經有十多年，彈奏技巧非常好，希望自己能夠在台灣開課教授，只是苦無機會，所以才會在炸雞店上班，就算老闆把炸雞店搬到台南，她也跟到台南上班，下班回到高雄，如此辛苦就是希望能夠開一間古箏教室。目前已經聯絡到林女家人，但他們還在中國，由老闆跟友人先幫忙處理後事。

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