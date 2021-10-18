屁孩深夜大鬧加水站！「槍口整根含住」狂灌水　業者怒報警

▲黑T屁孩深夜大鬧加油站，將加水槍整根含住灌水 。（圖／翻攝自Dcard）

記者許宥孺／高雄報導

噁心當有趣！有網友在《Dcard》PO出屁孩深夜在加水站惡作劇，嘴巴含住加水槍狂灌水，水壓太強還吐得滿地都是，被同行友人拍攝成11秒影片上傳IG的畫面，直呼「有夠噁心」。高雄市衛生局表示，已派員前往稽查，並請業者立即清消設備，另外，業者已報警處理。

一名男網友在《Dcard》貼文「真的有夠噁心= =」，文中直呼「真的有夠噁，下一個買水的也太可憐，而且現在防疫時期，口罩不戴好，還把那根直接插在嘴裡= =」。文章內有一段11秒的影片，穿著黑T的屁孩在某個加水站，為了要「喝水」，將口罩拉至下巴，並含住加水槍出水口，猛按一下發現水力太強含不住，還將整口水吐出來。

▲屁孩含住加水槍，水壓太強吐地滿地是水。（圖／翻攝自Dcard）

同行友人拍下整個過程，見狀還笑得很開心，繼續起鬨「兄弟再喝一口、再喝一口！」黑T屁孩則很配合地灌水，並比出一個「讚」的手勢。拍攝者事後不僅將這段影片PO上IG限時動態，還Tag黑T屁孩「猛喔不跟你喔開玩笑的 可」。

有網友根據加水站名稱，搜尋到這間加水站就在高雄市湖內區，高雄市衛生局表示，已派員前往稽查，已責請業者立即清消加水站設備，並應保持清潔衛生。另針對民眾此不當行為，業者已報警處理，恐涉及違反社會秩序維護法。

衛生局表示，依據高雄市加水站加水車衛生管理自治條例第14條規定，加水站、加水車之每一水槍或出口正面明顯位置處，應標示「應煮沸、勿生飲」，衛生局再次呼籲民眾加水站的水勿生飲，應煮沸後飲用，方符合衛生標準。

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