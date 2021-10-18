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小店家網路支付　農漁會五倍券對小店家＋新店家免收手續費

▲鍾佳濱邀經濟部開會 。（圖／鍾佳濱服務處提供，以下同）

▲鍾佳濱邀經濟部等開會 。（圖／鍾佳濱服務處提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

繼成功爭取免用統一發票小店家納入申裝數位支付補助後，立委鍾佳濱今(18)日邀請經濟部、公股行庫召開「協助小店家成為台灣PAY特約商店」協調會，決請財政部協調公股銀行提出台灣PAY特店的振興専案行銷計畫，農委會農業金融局則同意函請農漁會比照八大公股行庫在振興五倍券期間對小店家及新店家免收手續費。

▲鍾佳濱邀經濟部開會 。（圖／鍾佳濱服務處提供，以下同）

經濟部8月底前辦理商業服務業紓困措施，立委鍾佳濱動員服務團隊協助小店家申辦紓困，在二個多月期間共完成1568件，讓商家實質獲得幫助。而在紓困後，政府推出振興計畫，鍾佳濱又成功爭取免用統一發票小店家納入申裝數位支付補助，市場夜市攤販申請數位支付每攤補助1800元。

經濟部將規劃建置網路平台，供小店家申請行動支付補助，鍾佳濱有鑑於從過去紓困4.0申請經驗，小店家存在數位落差，未必知道如何先申請成為行動支付特約商店，且不像市場攤商有商圈自治會輔導，因此特別需要經濟部的推廣(尤其非六都地區)，及台灣PAY收單銀行的協助，為此他召開協調會，邀請經濟部說明網路平台建置規劃及預計時程，並邀請八大公股行庫及其他收單機構討論如何協助小店家成為台灣PAY特約商店，及振興券實施期間手續費減免問題。

經過討論後，決議請財政部協調公股銀行，提出台灣 pay 特店的振興專案行銷計劃，統一簽約流程，契約有效期間至2022年4月30日；要求金管會行文各台灣 pay收單銀行，暫時准許對保程序免訪查店家或提供店內照片；經濟部則在一周內提供小店家補助申請流程及所需資料。

針對台灣PAY手續費問題，八大公股行庫同意針對「免收統一發票之小店家」及「振興五倍券期間申請的新店家」免收手續費，但參加農金資系統的農漁會則維持原來的收費方式。經鍾佳濱強烈要求，農業金融局同意近日內函文農漁會比照八大公股行庫在振興五倍券期間對小店家及新店家免收手續費，協助推廣台灣PAY。

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