黃偉哲化身交安宣導大使　率交通安全小尖兵攜手向前行

▲台南市警局特別結合交通局至大台南交通主題館，辦理交通安全月-小小警察主題交安宣導活動，邀請黃偉哲市長化身交通安全宣導大使，宣導交安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為加強台南市用路人交通安全，台南市警局特別結合交通局至大台南交通主題館，辦理交通安全月-小小警察主題交安宣導活動，邀請黃偉哲市長化身交通安全宣導大使，並由交警大隊宣導團及專業劇團共同演出交通安全行動劇，讓參與的大小朋友透過寓教於樂的方式，加深對於交通安全議題認識。

市長黃偉哲指出，上任以來就非常重視市民用路環境及交通安全教育，除了擴編義交加強本市各重大建設工程周邊交通疏導，以提升道路順暢度外，也兼顧交通安全宣導，希望藉由針對兒童向下紮根概念，辦理互動式體驗的交通教育主題宣導、透過實地體驗傳達遵守交通規則的重要性，也期許來參觀的小朋友都能了解正確的道路交通安全觀念並帶回家分享給家中長輩、爺爺奶奶，不違規、不搶快，成為家戶「交通安全小尖兵」，發揮1加1大於2的宣導功效，交通安全攜手向前行。





台南市警局也持續呼籲用路人注意，行人在路口等候穿越道路時除遵從號誌及行走行穿線外，不要靠近交岔路口處站立，應站立於人行道內範圍，同時保持警覺，切勿因貪圖一時的方便而任意「橫越馬路」，汽、機車、自行車等於道路通行及轉彎時亦應盡量遠離大型車輛，避免進入大型車視野死角及內輪差區域而發生意外。並提醒家中長輩，在清晨或夜間出門運動時，應穿著顏色鮮明衣服，或攜帶手電筒，讓駕駛人容易看到。最後也請所有市民們協助共同打造順暢、安全的用路環境。