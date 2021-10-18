　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲化身交安宣導大使　率交通安全小尖兵攜手向前行

▲台南市警局特別結合交通局至大台南交通主題館，辦理交通安全月-小小警察主題交安宣導活動，邀請黃偉哲市長化身交通安全宣導大使，宣導交安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局特別結合交通局至大台南交通主題館，辦理交通安全月-小小警察主題交安宣導活動，邀請黃偉哲市長化身交通安全宣導大使，宣導交安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為加強台南市用路人交通安全，台南市警局特別結合交通局至大台南交通主題館，辦理交通安全月-小小警察主題交安宣導活動，邀請黃偉哲市長化身交通安全宣導大使，並由交警大隊宣導團及專業劇團共同演出交通安全行動劇，讓參與的大小朋友透過寓教於樂的方式，加深對於交通安全議題認識。

▲台南市警局特別結合交通局至大台南交通主題館，辦理交通安全月-小小警察主題交安宣導活動，邀請黃偉哲市長化身交通安全宣導大使，宣導交安。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局特別結合交通局至大台南交通主題館，辦理交通安全月-小小警察主題交安宣導活動，邀請黃偉哲市長化身交通安全宣導大使，宣導交安。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局特別結合交通局至大台南交通主題館，辦理交通安全月-小小警察主題交安宣導活動，邀請黃偉哲市長化身交通安全宣導大使，宣導交安。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局特別結合交通局至大台南交通主題館，辦理交通安全月-小小警察主題交安宣導活動，邀請黃偉哲市長化身交通安全宣導大使，宣導交安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，上任以來就非常重視市民用路環境及交通安全教育，除了擴編義交加強本市各重大建設工程周邊交通疏導，以提升道路順暢度外，也兼顧交通安全宣導，希望藉由針對兒童向下紮根概念，辦理互動式體驗的交通教育主題宣導、透過實地體驗傳達遵守交通規則的重要性，也期許來參觀的小朋友都能了解正確的道路交通安全觀念並帶回家分享給家中長輩、爺爺奶奶，不違規、不搶快，成為家戶「交通安全小尖兵」，發揮1加1大於2的宣導功效，交通安全攜手向前行。

▲台南市警局特別結合交通局至大台南交通主題館，辦理交通安全月-小小警察主題交安宣導活動，邀請黃偉哲市長化身交通安全宣導大使，宣導交安。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局特別結合交通局至大台南交通主題館，辦理交通安全月-小小警察主題交安宣導活動，邀請黃偉哲市長化身交通安全宣導大使，宣導交安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局也持續呼籲用路人注意，行人在路口等候穿越道路時除遵從號誌及行走行穿線外，不要靠近交岔路口處站立，應站立於人行道內範圍，同時保持警覺，切勿因貪圖一時的方便而任意「橫越馬路」，汽、機車、自行車等於道路通行及轉彎時亦應盡量遠離大型車輛，避免進入大型車視野死角及內輪差區域而發生意外。並提醒家中長輩，在清晨或夜間出門運動時，應穿著顏色鮮明衣服，或攜帶手電筒，讓駕駛人容易看到。最後也請所有市民們協助共同打造順暢、安全的用路環境。

▲台南市警局特別結合交通局至大台南交通主題館，辦理交通安全月-小小警察主題交安宣導活動，邀請黃偉哲市長化身交通安全宣導大使，宣導交安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►主子們，快換「超輕量貓砂」，讓毛孩解放更舒服

ET快訊
醫曝「胃癌7危險因子」　你踩中了幾個？
鄧佳華嘲小玉「我比他好多了」　慘被虧爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北原生種山藥冠軍誕生　農業局推全運金牌山藥

來趟聲音與藝術的火車旅行　雲嘉嘉營移動聚落登場

全國運史上首次電競賽《爐石戰記》　台中包辦金、銀牌

雲林振興10%現金回饋　首日共兌出逾872萬元

被偷臉做A片！黃捷衝警局告小玉　親曝看到影片「滿滿噁心反胃」

藍綠齊心！國發會通過了　彰化市鐵路高架化來臨

桃園平鎮車站即將動工　議員黃敬平：善用路廊空間規劃停車場

楊梅體育園區即將完工　議員要求市府做好周邊道路整體規劃

中壢財神大樓等危樓都更　桃園議員要求公辦方式推動

第12期BNT疫苗第一劑開放預約　參與將軍吼音樂節民眾要遵守防疫規定

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

鏡頭前秒落淚！陳修將遭爆雙面人　同業揭私底下像惡霸怒批：假慈悲

9歲生還女童「自己爬上岸」獲救！　虎豹潭還有2小失聯家屬焦急痛哭

女駕駛一路亮燈直騎下秒突左切 後方警察「超近車距」慘自摔！

正妹大胃王吃播狂吞「突倒地昏迷」！ 35秒驚悚片曝「催吐滿口牙爛光」

黃金獵犬成全台首隻妥瑞症輔助犬 工作「淡定瞥眼」能救病發患者！

新北原生種山藥冠軍誕生　農業局推全運金牌山藥

來趟聲音與藝術的火車旅行　雲嘉嘉營移動聚落登場

全國運史上首次電競賽《爐石戰記》　台中包辦金、銀牌

雲林振興10%現金回饋　首日共兌出逾872萬元

被偷臉做A片！黃捷衝警局告小玉　親曝看到影片「滿滿噁心反胃」

藍綠齊心！國發會通過了　彰化市鐵路高架化來臨

桃園平鎮車站即將動工　議員黃敬平：善用路廊空間規劃停車場

楊梅體育園區即將完工　議員要求市府做好周邊道路整體規劃

中壢財神大樓等危樓都更　桃園議員要求公辦方式推動

第12期BNT疫苗第一劑開放預約　參與將軍吼音樂節民眾要遵守防疫規定

《英雄聯盟》小組賽D4　神秘數字3-3瀰漫…首次「四方加賽」登場

傳北京試射「極音速飛彈」　美防長冷回：這只會提高區域的緊張

陳柏惟高中同學大戰！他力挺3Q澄清：別因年少過節就推論是爛人

AirPods 3問世　入耳設計、續航達30小時

新北原生種山藥冠軍誕生　農業局推全運金牌山藥

六塊肌猛男「狂嗑雞胸肉」　不到一個月險把腎毀了

馬拉拉發表公開信　要求塔利班「讓阿富汗女孩上學」

日本疫情離奇趨緩！在地人驚呆　專家揭爆炸時間點

鋼鐵人管理層更換風波　球團：吳同喬無權對外代表公司

基隆男爬牆回家「6樓墜下」　頭著地倒臥血泊…送醫不治

老司機帶路...平鎮最兇檳榔西施　「奶茶挑戰」引躁動！臉書曝光

地方熱門新聞

黃捷衝警局告小玉　親曝看到影片反胃

嘉義婦遭農機車壓　晚間不治

全運電競《爐石戰記》　台中包辦金銀

雲林振興10%現金回饋　首日共兌出逾872萬元

BNT疫苗,將軍吼,音樂節,民眾,防疫

國發會通過　彰化鐵路高架化時代來臨

雲林5倍券憑發票領10%現金　兌換處湧人潮

桃園議員建議危樓都更　以公辦方式推動

花蓮健走神秘嘉賓　馬英九+金溥聰現身引騷動

首屆「西螺媽祖盃全國健美賽」　191名健身選手秀肌肉

林明溱令大樓消防安檢、籲避開陌生水域

雲嘉嘉營移動聚落登場

桃園衛生局曝：列管精神個案約7千多名

台東發人囗紅利　生育補助第一胎調升至3萬元

更多熱門

相關新聞

白俄羅斯下令離境　法國大使走人

白俄羅斯下令離境　法國大使走人

法國駐白俄羅斯大使拉柯斯特今天離開駐地，此前這個前蘇聯的加盟共和國下令他離境。

黃偉哲發放兌冰券讓民眾呷甜消暑

黃偉哲發放兌冰券讓民眾呷甜消暑

2021新營甜蜜節熱鬧開幕

2021新營甜蜜節熱鬧開幕

視察國三關廟交流道匝道增闢工程

視察國三關廟交流道匝道增闢工程

俄最美議員失寵　派任維德角大使

俄最美議員失寵　派任維德角大使

關鍵字：

黃偉哲交安宣導大使小尖兵

讀者迴響

熱門新聞

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

小玉籌不出50萬交保金！降為30萬

蕾菈成換臉AV女主　飆罵小玉「噁男」：付錢都幫兇！

狂賣換臉謎片賺千萬　小玉上銬畫面曝　

城中城防火門全被拆　濃煙狂竄狠奪46命

醫曝「胃癌7危險因子」：愛吃宵夜也中鏢！

即／館長回應「小玉事件」：我也會告

換臉A片她在封面！球球暴怒「送小玉2字」

名單曝光！小玉換臉謎片「受害者有100+」

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

GINO偷曝天后「私下29秒畫面」：想讓大家知道

好市多「每車一袋」！她驚問：這厲害嗎？

更多

最夯影音

更多
陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB

陳芳語唱《玻璃心》微博被消失！　燦笑反嗆：沒關係，我還有IG、FB
聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

聰明柴走失「到獸醫院」敲門求救　跟醫護人員嗨玩半小時等媽來接！

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

排隊等到車位竟被後車硬切插隊　溝通被無視「全家直接下車閃人」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　「腰椎橫突骨裂」：抱歉讓大家擔心

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

丫頭「23歲存到100萬」只花5年　曝簡單儲蓄法：人人做得到

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面