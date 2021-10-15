俄羅斯最美議員失寵　派任維德角島國大使是「夢想工作」

▲波克隆斯卡亞曾因為一張「動漫臉」，在日本掀起一股明星風潮。（圖／翻攝自RT.com）

實習記者徐敬璇／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）下達新命令，任命國會議員波克隆斯卡亞（Natalia Poklonskaya）為維德角（Cape Verde）外交大使。

波克隆斯卡亞曾在2014年擔任克里米亞（Crimean）的總檢察官，在第一次新聞發布會中穿著檢察官制服現身，高調宣揚挺俄羅斯的立場，靠著顏值和才華讓影片點擊數在Youtube上超過一百萬次，更因為「動漫臉」一度成為日本的流行明星。

▲波克隆斯卡亞面容姣好，被譽為「美女總檢察長」。（圖／達志影像／美聯社）

從2016年至2021年，波克隆斯卡亞任職俄羅斯國家杜馬議員，卻在今年9月的選舉中宣布不再參選，而俄羅斯總統普丁在13日接著宣布，將任命她去說葡萄牙語的非洲西岸島國「維德角」當外交大使，此舉讓不少觀察家認為她已不得政府歡心。

對此，41歲的波克隆斯卡亞發文表示，外交大使是她的「夢想」工作，也是一份巨大的榮譽及責任，「我一直沒有好好地了解維德角，我知道這是個美麗友好的國家，擁有善良和勤勞的人民，所以必須鞏固我們之間的良好關係」。