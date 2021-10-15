　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯最美議員失寵　派任維德角島國大使是「夢想工作」

▲▼波克隆斯卡亞。（圖／翻攝自RT.com）

▲波克隆斯卡亞曾因為一張「動漫臉」，在日本掀起一股明星風潮。（圖／翻攝自RT.com）

實習記者徐敬璇／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）下達新命令，任命國會議員波克隆斯卡亞（Natalia Poklonskaya）為維德角（Cape Verde）外交大使。

波克隆斯卡亞曾在2014年擔任克里米亞（Crimean）的總檢察官，在第一次新聞發布會中穿著檢察官制服現身，高調宣揚挺俄羅斯的立場，靠著顏值和才華讓影片點擊數在Youtube上超過一百萬次，更因為「動漫臉」一度成為日本的流行明星。

▲▼克里米亞前檢察長波隆斯基（Natalia Poklonskaya）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波克隆斯卡亞面容姣好，被譽為「美女總檢察長」。（圖／達志影像／美聯社）

從2016年至2021年，波克隆斯卡亞任職俄羅斯國家杜馬議員，卻在今年9月的選舉中宣布不再參選，而俄羅斯總統普丁在13日接著宣布，將任命她去說葡萄牙語的非洲西岸島國「維德角」當外交大使，此舉讓不少觀察家認為她已不得政府歡心。

對此，41歲的波克隆斯卡亞發文表示，外交大使是她的「夢想」工作，也是一份巨大的榮譽及責任，「我一直沒有好好地了解維德角，我知道這是個美麗友好的國家，擁有善良和勤勞的人民，所以必須鞏固我們之間的良好關係」。

►這件外套穿上就變瘦

ET快訊
生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺
入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程
快訊／城中城46死！「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押
快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天
台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不
陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

7.2億成交！班克西壞壞惹人愛　「氣球女孩」自毀後身價飆18倍

道瓊開盤「大漲超過200點」　零售業表現優於預期領漲

風化花園裝飾品身價大反轉　竟是5000年前埃及古文物

快訊／白宮宣布：「完整接種疫苗旅客」取消入境限制　11月8日實施

英國執政黨議員「遭狂捅數刀」身亡　25歲兇嫌當場被捕

南韓疫苗「覆蓋率近80%」轉向與病毒共存　下周放寬晚間聚會限制

殺害12童「吸血殺人魔」越獄　鄰居發現勒斃他洩恨

澳洲首都購物中心獲報瓦斯外洩　竟是「水果之王」飄香惹禍

婚禮幫攝影忙整天休息遭拒　沒水沒得吃她怒刪光照片離場

俄羅斯最美議員失寵　派任維德角島國大使是「夢想工作」

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

寶寶開寵物籠忘情吸兔子飲水器 被媽抓包秒燦笑：牠的比較好喝

調皮兒拿「整罐痱子粉」猛塗全身　媽見白臉慘況：好笑到無法罵人

他撞爛1688萬藍寶堅尼落跑！　法官判「只需賠8萬8」車主氣炸

城中城惡火奪46命陳其邁鞠躬歉　被問「曾嗆胡志強下台」停7秒回應

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

7.2億成交！班克西壞壞惹人愛　「氣球女孩」自毀後身價飆18倍

道瓊開盤「大漲超過200點」　零售業表現優於預期領漲

風化花園裝飾品身價大反轉　竟是5000年前埃及古文物

快訊／白宮宣布：「完整接種疫苗旅客」取消入境限制　11月8日實施

英國執政黨議員「遭狂捅數刀」身亡　25歲兇嫌當場被捕

南韓疫苗「覆蓋率近80%」轉向與病毒共存　下周放寬晚間聚會限制

殺害12童「吸血殺人魔」越獄　鄰居發現勒斃他洩恨

澳洲首都購物中心獲報瓦斯外洩　竟是「水果之王」飄香惹禍

婚禮幫攝影忙整天休息遭拒　沒水沒得吃她怒刪光照片離場

俄羅斯最美議員失寵　派任維德角島國大使是「夢想工作」

《LOL》DK率先出線…C9谷底翻身連勝FPX、RGE　死亡A組進加賽！

甜茶「巧克力冒險工廠」帥照曝光！神複製強尼戴普邪氣眼神

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

港星21歲自閉症兒「宿舍遭職員打到骨折＋扯髮」！　怒報警控虐待

林秀晶、李到晛新戲「禁忌戀設定」惹議！　韓網批：無法入戲

大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

國際熱門新聞

即／白宮宣布：「完整接種疫苗旅客」取消入境限制　11月8日實施

英國執政黨議員遭人狂捅數刀身亡　嫌犯抓到了

4千萬名畫遭自毀　二拍7.2億成交

美軍官驚爆：外星人恐釀第三次世界大戰

吉祥物巨根頂天　村長大讚好棒棒

道瓊開盤「大漲200點」　零售業意外增長領漲

傳智利挺中入CPTPP　日本要智利顧好自己

拒絕賄賂軍警　5歲女童慘被開槍爆頭亡

日本灑5千億吸引台積電設廠　恐遭南韓提告

24歲花美男接種BNT疫苗下半身麻痺！

婚禮幫攝影想休息遭拒　她怒刪照片離場

花園裝飾品　竟是5000年前埃及古文物

辣照曝光！地方媽媽賣肉海撈4000萬

住處現92條響尾毒蛇　驚人畫面曝光

更多熱門

相關新聞

7歲童墜95度溫泉5秒　90%嚴重燒燙傷

7歲童墜95度溫泉5秒　90%嚴重燒燙傷

泰國夜豐頌府近來發生一起嚴重事件，一名俄羅斯7歲男童與家人到拜縣溫泉遊玩時，一個不小心掉入溫度高達95度溫泉中，雖然掉落時間只有5秒，就醫發現全身90%皮膚嚴重燒燙傷，目前仍在醫院接受治療，事件引發關注。

救護車趕救人　倒車輾斃小妹妹

救護車趕救人　倒車輾斃小妹妹

悚！她踹人被撂倒　捲入公車底輾斃

悚！她踹人被撂倒　捲入公車底輾斃

北極熊比中國更威猛　美：需優先防範

北極熊比中國更威猛　美：需優先防範

七龍珠迷照過來！一番賞七龍珠獨家空降台灣全家

七龍珠迷照過來！一番賞七龍珠獨家空降台灣全家

關鍵字：

俄羅斯國會議員普丁動漫大使

讀者迴響

熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

小鬼妹婿澄清出軌「大家都是朋友」！喊話爆料人

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

陳修將涉殺女友　昔顧家形象破滅

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

黃鐙輝跳海出意外！腳爆血險截肢

鄧佳華又接超扯新工作！演藝圈大哥「狠下最後通牒」

更多

最夯影音

更多
帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？
「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面