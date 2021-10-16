黃偉哲視察國三關廟交流道匝道增闢右轉車道工程　減少壅塞增加行車效率

▲ 台南市長黃偉哲視察匝道增闢右轉車道工程進度，未來出口匝道外側路段增闢1右轉專用車道，近路口處調整為2個左轉車道、2個直行車道及1個右轉車道，可望改善壅塞程度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為紓解國道3號關廟交流道至台19甲路口之壅塞情形，台南市政府與交通部高速公路局共同研議交通瓶頸改善計畫，16日市長黃偉哲視察匝道增闢右轉車道工程進度，未來出口匝道外側路段增闢1右轉專用車道，近路口處調整為2個左轉車道、2個直行車道及1個右轉車道，可望改善壅塞程度。

黃偉哲市長表示，由於台86未直接銜接國道3號，導致關廟交流道匝道與台19甲路口容易發生壅塞情形，因此他除指示交通局透過交通工程手段改善台19甲路口南北向左轉車道與號誌計畫，並將交流道匝道改善工程列為中期計畫，讓台86跟國道3的連接，跟台19甲的連接常常造成壅塞的問題，獲得暫時的解決；長期計畫則為台86延長高架直接與國道3號的做立體交叉，目前正由交通部辦理綜合規劃作業。黃偉哲說，南市府做這樣的處理，希望減少壅塞，增加民眾通行的效率跟速率。





交通局局長王銘德表示，由於台86未直接銜接國道3號，導致關廟交流道匝道與台19甲路口易發生壅塞情形，因此研擬4大改善策略；短期的改善計畫，包含已完成的「號誌延長」，依據尖峰時段需求方向特性，分時段增加台86及關廟交流道下匝道東西向綠燈號誌時間，減少車流回堵情形，且由公路總局完成「車道調整」，將台19甲線南北向左轉車道由30公尺延長至60公尺外，高公局南區養護工程分局，亦在國道3號關廟交流道銜接台19甲之原東西向出口匝道外側路段增闢1條長度437公尺的右轉專用車道，以期有效疏導右轉車流，並同時調整車道配置，於近路口處調整為2個左轉車道、2個直行車道及1個右轉車道，可望改善壅塞程度，將於20日完工啟用。





長期的改善計畫為「智慧交控」，以AI掌握即時車流狀況，依據車流狀況即時進行智慧號誌調整，預計於111年11月完成；至於台86線向東延伸至國道3號則由公路總局綜合規劃，未來完成後可徹底改善當地交通壅塞問題。16日的視察活動，市議員鄭佳欣、吳禹寰、郭鴻儀也到場，一同關切關廟交流道的交通疏解方案。