黃偉哲發放兌冰券讓民眾呷甜兼消暑　台南甜蜜節活動吸引逾萬人次參與　

▲2021新營甜蜜節活動，兩天吸引逾萬人次參加，市長黃偉哲中午再度前往發放冰棒兌換券與大小朋友熱絡互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2021新營甜蜜節活動，這個週末在適合漫步遊憩的新營糖廠鐵道文化園區登場，兩天吸引逾萬人次參加，不少家長趁著天氣晴朗，在疫情趨緩後帶著小朋友出遊，品嚐糖品甜蜜滋味、享受假日悠閒時光。

台南市長黃偉哲17日中午再度前往發放冰棒兌換券與大小朋友熱絡互動，繼體驗16日的椪糖DIY後，他今日也試著製作棉花糖，十足展現甜蜜節呷甜蜜的樂趣。





觀旅局表示，甜蜜節活動二天人氣及買氣火熱，參加的民眾更甚16日，來自台中、嘉義、高雄及屏東的外縣市朋友也不少，尤其是「蜜室逃脫」戶外解謎遊戲，昨日即有逾200組玩家熱烈參與；現場無論是逾30家的特色市集、廣受親子喜愛的DIY區，或樂團表演、街頭藝人及動漫主題展演都很吸睛，處處可見大小朋友佇留觀賞或排隊購買，感受與遍嘗各式各樣的甜蜜風味。





10月起台南各大活動精采不間斷，除本週在新營的甜蜜節與柳營的風車節，下週起（10月23、24日）緊接著登場旳是深獲口碑的將軍吼音樂節，還有連續二週在天鵝湖公園與11月在虎頭埤風景的水域遊憩活動陸續舉辦，歡迎大家持振興五倍券來台南小旅行體驗不同特色活動。更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網及台南旅遊粉絲團查詢。