上海旅行團赴西安旅遊7人確診　曾赴內蒙、甘肅核檢皆陰

▲西安傳出本土疫情，火車站設立核酸檢測站。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸西安今（18）日通報，一組7人旅行團核酸檢測驗出陽性反應，經醫院覆查後6人確診新冠肺炎、1人無症狀，全部入院接受隔離治療。據了解，這組旅行團來自上海，7人年齡均超60歲，一行人先在甘肅及內蒙古自駕遊，核酸檢測均為陰性，不過，當7人抵達西安後，有團員驗出陽性反應，引起官方高度重視。

▲一行7人的上海旅行團確診，團員曾赴大唐不夜城遊玩。（圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，7人同機抵達西安後，活動範圍涉及唐隆國際酒店、北京正陽門烤鴨店（曲江庭院店）、侗慶樓古法面新陝菜、曲江南苑小區、南湖、寒窯、大雁塔北廣場、大慈恩寺、老孫家飯莊（東關總店）、世博園（得寶門）、朱雀大街乾州食府、大唐不夜城、西安美術館，西安知名景區幾乎都被走過一遍。

對此，西安市追蹤7人密切接觸者1553人，其中1133人核酸檢測陰性，其餘結果待出；外地密接266人，均轉當地協查。已追蹤到次密接457人，其中54人核酸檢測陰性，其餘結果待出；外地次密接共計37人，均轉當地協查。

▲西安大雁塔景區暫停開放。（圖／CFP）

同時，包括大唐不夜城及大雁塔等景點也先後宣布暫停對外開放，以防止疫情加速擴散。一名當地防疫工作人員指出，「因為核酸檢測陽性的2名外地遊客有途徑大雁塔，現在正在對其途徑、路過的區域，接觸的人員進行逐一排查，景區目前處於封閉管控狀態，並開展防疫檢查和消殺工作。」