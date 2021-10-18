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城中城+虎豹潭已奪50命　林明溱令大樓消防安檢、籲避開陌生水域

▲南投縣長林明溱責由消防局進行大樓消防安檢。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投縣長林明溱責由消防局進行大樓消防安檢（下同）。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

高雄市城中城大樓火警和新北市虎豹潭已奪走50條人命，南投縣長林明溱表示，已責由縣府消防局針對各鄉鎮大樓進行消防安檢、進行大樓消防演練，明年將完成全縣13鄉鎮市每戶的住警器發放作業，他也提醒民眾，儘量不要前往不熟悉的野溪水域玩水，尤其在天氣不穩定時，更應該遠離溪流。

林明溱18日在縣務會議中，指上週高雄鹽埕區城中城大樓發生火災造成46死、41傷，日前又在新北市發生戶外活動時遭洪水沖走6個學員，2起悲劇實在讓人感到痛心，呼籲南投鄉親要重視住家防火安全，也不要隨意前往野溪等危險水域玩水，儘量要在開放及有救生人員看守的水域戲水，避免憾事重演。

▲防疫旅館燒出問題，南投派檢查小組查察。（圖／南投縣政府提供）

▲防疫旅館燒出問題，南投派檢查小組查察。（圖／南投縣政府提供）

林明溱表示，南投雖然住商大樓較少，但也已責由消防局針對各鄉鎮的大樓進行消防安全檢查，並會再次進行大樓消防演練；目前縣府已完成南投市家戶住宅用火災警報器的發放，明年將陸續擴及全縣13鄉鎮市，每家每戶至少都會裝設1個，希望能提升民眾的火災安全常識和應變技能。

林明溱也再次提醒民眾，儘量不要前往不熟悉的野溪水域玩水，尤其在天氣不穩定的時候，更應該遠離溪流，否則山洪暴發時根本來不及逃生；縣內有許多安全的風景區或景點，可提供遊客走出戶外遊玩，若要玩水也應該選擇在開放及有救生人員看守的水域戲水游泳，若對水域環境不熟悉時，切勿隨意下水。
 

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