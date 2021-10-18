快訊／2小時暴增2400萬！城中城捐款愛心不斷　最新數字出爐

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓大火釀46死41傷，是高雄史上傷亡最慘重火警，社會局統計，截至18日中午12點，城中城指定捐款共計5508萬餘元。距上次統計時間18日上午10點，間隔僅2小時，善款狂湧入2400萬，市府預計於下午公布善款如何使用。

▲高雄鹽埕城中城火警釀多人傷亡。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

針對罹難者、傷者相關慰問金部分，市長陳其邁今受訪時表示，市府先發放罹難者家屬25萬元慰問金，傷者是6萬，因涉及到捐款的數額，也希望從優給予慰救助。

醫院的部分，陳其邁說，到早上為止總共有14位在加護病房，住院病人昨天出院1位，剩下22位，持續也由醫療小組來對每個病患，給予持續的、最好的醫療照顧，到目前為止，幾個加護病房的病患情況都有好轉，在血氧濃度和整個身體狀況，都受到醫院非常妥適的照顧。

▲城中城大樓釀46死41傷，總統蔡英文與市長陳其邁到醫院探望傷者。（圖／高雄市政府）

受災民眾依親、租金補貼補分，社會局表示，18日起開始受理住戶依親或租屋補助申請，申請對象為「實際居住」於城中城住戶，以戶為補助對象，每戶補助半年9萬元。申請時須檢附申請書、身分證正反面影本，資格及文件齊全者，受理後一次撥款9萬元。

社會局強調，如受災民眾因災無身分證等文件，市府會專案協助補發證件，以協助順利申請補助。另外，租屋部分也與都發局及租賃公會合作，提供社會住宅或媒合包租代管房屋供災民選擇。

高市府表示，社會局湧入眾多善心民眾電話詢問欲協助受災戶，民眾如有捐贈意願，提供捐款資訊如下，這筆款項社會局將專款專用於受災民眾之相關事宜。

一、捐款帳戶：

（一）銀行匯款：

戶 名：高雄市政府社會局社會救助金專戶

帳 號：高雄銀行公庫部102103031319

（二）郵局劃撥

戶 名：高雄市政府社會局

帳 號：42219427

二、請務必於匯款單備註欄上填寫：指定用途「1014城中城火災事故案」。

三、聯絡窗口:社會局社會救助科吳宜靜小姐(電話:07-3373372)。

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