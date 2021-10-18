弟被反鎖城中城燒成焦屍！親哥害命曝無奈：就是不給他買酒喝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市城中城大火意外燒出案外案，一名許姓男子在一樓成了焦屍，不過檢察官認為所有死者都在七樓以上，怎麼會獨獨有一具在這裡，而且他的房門還上鎖，認為不單純，經過調查發現許姓男子的哥哥涉有嫌疑，經過到案說明之後，許姓哥哥坦承上鎖，不過是因為雙方多年協議，檢方以「過失殺人罪」訊問之後，考慮已經交代事實，考量手足情誼，所以將他無保請回。

▲許姓男子的哥哥被依過失殺人罪移送地檢署偵辦。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄地檢署在17日晚間對45歲許姓死者的哥哥作出無保請回的裁定之後，同時也對「他被哥哥反鎖屋內導致無法逃生的整起事件發布說明：「14日案發當日，就已發現所有死者均在7樓 以上，惟獨許姓死者陳屍處在1樓，且為焦屍，以現場狀況1樓逃生不難，縱使熟睡，也不至於毫無逃生跡象而成為焦屍，因而察覺有異，當下決定解剖遺體，並在隔日完成解剖程序」。

▲許姓男子哥哥無保請回 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢方注意到16日晚上有媒體報導「死者友人爆料他是被哥哥鎖在一樓導致當時沒辦法逃生」，所以17日就要求警方立刻找來死者的哥哥以及友人來進行調查，17日經過檢察官複訊認為，「死者兄長涉有過失致死罪嫌，惟考量已交代完整事實經過，無羈押原因，且其死者平日均由被告負責提供住 處、經濟來源及生活照料，念二人手足情誼，故予以請回」。

就在離開地檢署的時候，死者哥哥面對記者訪問，只單純說「那是有原因的」、「當然很難過」，「已經跟檢察官說了」，其他就沒有多談，隨後快步上了計程車離開，至於是什麼原因？據了解，許姓死者所居住的地方是一間木板隔間，多年前是遊民佔用，不過就在佔用的遊民不見之後，許姓死者也搬了進去，這裡非常的簡陋，也沒有衛浴設備，所以他都是在公廁洗澡，許男的哥哥就住在城中城對面的大樓裡頭，雙方互相照顧。

▲許姓男子哥哥無保請回 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

許姓死者喜愛喝酒，酒後就會失控，就連哥哥也經常性被打，但許男清醒後又會非常愧疚，所以大約在4年前，2人協議「晚上洗完澡之後，就拿鎖頭把木板隔間房給鎖起來，避免弟弟外出再買酒喝」，而且也透過弟弟的老闆來幫忙，因為清潔工作一天薪資200元，也直接拿給哥哥，老闆只提供午餐跟香菸給他，避免又把錢花在酒上。

14日當天凌晨火警發生之後，弟弟有打電話給哥哥表示「房間停電」，但是哥哥下樓去查看的時候，卻已經發現一樓全面燃燒，他無法衝進去，只好請求消防員「弟弟還在裡面，快點救他」，可惜還是天人永隔，而哥哥到案之後，非常自責也坦承一切，最後檢察官考量相關情節之後，做出「無保請回」裁定。