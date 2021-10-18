瑞豐夜市古惑仔鬥毆！少年校園炫耀「大哥名號」　嘴秋惹毛同學

▲涉嫌鬥毆的4名青少年被帶回派出所 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄知名瑞豐夜市發生青少年圍毆群架，一名16歲的少年被同學認為「嘴秋」，先透過臉書互嗆，繼而約在瑞豐夜市談判，雙方見面一言不合打了起來，這名少年跟他的同伴遭到對方疑似用甩棍毆打，打完逃離前也把甩棍丟棄在現場，2人送醫。這場街頭暴力鬥毆發生人來人往的夜市，「古惑仔」劇情真實上演，讓目擊民眾嚇壞了。

這起鬥毆案發生在17日晚間9點，2名少年在人來人往的瑞豐夜市遭到多名人士毆打，根據民眾轉述現場至少有8個人，過程宛如香港黑幫古惑仔的橋段，民眾嚇到紛紛往外閃，以免遭波及。兩名少年被打倒在地，動手的人也快跑離開現場後，才有人趕緊打電話報救護車，將傷者送醫。

▲高雄瑞豐夜市驚傳街頭暴力，民眾是嚇壞了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲現場遺留的甩棍與血跡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方在18日凌晨宣布逮補4名涉嫌打人的青少年，據了解這起街頭鬥毆原因涉及「校園黑幫」，因為16歲少年被認為「嘴秋」、在學校炫耀自己的幫派大哥，所以講話非常不客氣，被同學認為太囂張，雙方透過臉書互嗆，接著相約在左營瑞豐夜市談判。

警方表示，雙方各有4名年紀差不多的人馬到場，結果一方拿出甩棍，打完就跑了，警方到場之後看到兩名傷者，一人臉部受傷，一人背部有利器劃傷，現場還有血跡，送醫之後沒有生命危險。由於這起案件涉及「街頭暴力」、「校園黑幫」等，都觸碰到了警政署的敏感神經，現在左營分局先依照少年事件處理法、刑法聚眾鬥毆罪移送。

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