城中城奪命柵欄曝！1樓私加鐵門還設感應器　2年4消防安檢全被擋

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

屋齡40年的高雄城中城大樓，14日凌晨發生大火，造成46死、41傷的慘案，更是台灣史上死傷第二慘重的火警事故，救援作業結束後，也引發各界關注相關單位是否有落實針對老舊大樓消防安全的監督管理責任。不過高雄市副市長林欽榮卻指出，消防局自2019年便開始對城中城進行安檢，卻都因為入口處的柵欄，始終不得其門而入。

▲城中城大樓入口處的鐵門，一旁設有感應器，需要有磁扣才可以進出。（圖／記者吳奕靖翻攝）



城中城大樓惡火，吞噬46條寶貴性命，待救援作業結束後，也讓各界紛紛質疑消防局是否有善盡消防安全設備的監督管理責任，高雄市副市長林欽榮對此回應表示，消防局自2019年便開始對城中城進行消防安檢作業，合計2年4次，最近一次更在10月12日，卻都因為城中城無管理會，無法進行相關管理作業，造成消防人員在1樓入口處就被柵欄攔住。

根據照片顯示，城中城大樓的入口處被鐵門柵欄擋起，一旁還設置了感應器，需要有感應磁扣才可以進入，這也是造成為何消防員每次前往檢查卻都被擋的主要原因。

▲▼城中城大樓入口處的鐵門，一旁設有感應器，需要有磁扣才可以進出。（圖／記者吳奕靖翻攝）

城中城大樓屋齡40年，為地上12層地下2層的建物，鼎盛時期更有百貨公司、電影院等設施，卻隨著時間流逝與商圈轉移的因素逐漸沒落，最後成為底層弱勢民眾的棲身之處。不過也因為城中城的住戶，連500元的管理費都繳不出，造成城中城大樓的管理會形同擺設，根本沒有經費可以運作管理，而先前好不容易才擠出資金購買為數不多的滅火器放在住戶出入樓層，就連最後支付的費用的方式還是以五倍券來支付，更遑論有經費可以用來維護消防安全設備。

▲高雄城中城大樓消防安全檢查通知書。（圖／記者吳奕靖翻攝）



高雄市消防局也對此回應，並貼出連續2年的消防安全設備檢查通知書證明。消防局回應指出，城中城大樓應依消防法設置消防安全設備並定期檢修申報，惟因未成立管委會，故未能有效針對消防安全設備進行設置、管理及維護。

消防局無奈表示，由於城中城大樓並無管理會，為要求該大樓依法辦理檢修申報，消防局曾多次派員前進行檢查，卻都因大門深鎖無法進入，再加上城中城現場屬民宅私領域，且無責任對口人員陪同檢查，總不得其門而入，只能張貼檢查通知單告知場所人員應配合檢查，並持續聯繫各區分所有權人，敦促其儘速成立管理委員會，俾定期辦理消防安全設備檢修申報，維護其使用功能。