城中城慘案有盡監督責任？消防局貼「連2年消防安檢通知書」回應

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

高雄市鹽埕區城中城大樓14日凌晨發生火警事故，奪走46條人命，救援作業結束後，也讓各界相當關注老舊大樓的消防設備是否符合法規，紛紛質疑高雄市消防局到底有沒有盡到監督的責任，而消防局也貼出連2年的消防安全檢查通知書回應了。

▲高雄城中城大火後，各界開始紛紛質疑消防局是否有善盡監督責任，消防局也貼出連2年的大樓消防安全檢查通知書證明。（圖／記者吳奕靖翻攝）



城中城大樓14日凌晨發生火警事故，造成46人死亡、41人受傷的慘案，更是台灣火警事故以來的第二慘案。城中城大樓屋齡40年，為地上12樓地下2樓的老舊住商混和建物，曾風光一時，不過卻隨著時間的流逝逐漸沒落，最終成為社會底層經濟弱勢族群的棲身之地。

慘案發生後，各界也相當關注城中城等老舊住商混和大樓的消防安全，更質疑高雄市消防局是否有盡到監督責任？不過因該棟大樓多為經濟弱勢族群，連500元的管理費都繳不出來，管理會形同擺設，更遑論有其他經費可以完善裝備消防安全設備，直到近期才勉強湊出經費買入幾支滅火器，最後還是以五倍券支付相關費用，至於滅火器的數量是否符合法規？想必答案必定各自心照不宣。

▲高雄城中城大火奪走46條人命，也引起各界對於老舊住宅消防安全的重視。（圖／記者洪靖宜攝）



高雄市消防局也對此回應，並貼出連續2年的消防安全設備檢查通知書證明。消防局回應指出，城中城大樓應依消防法設置消防安全設備並定期檢修申報，惟因未成立管委會，故未能有效針對消防安全設備進行設置、管理及維護。

消防局無奈表示，由於城中城大樓並無管理會，為要求該大樓依法辦理檢修申報，消防局曾多次派員前進行檢查，卻都因大門深鎖無法進入，再加上城中城現場屬民宅私領域，且無責任對口人員陪同檢查，總不得其門而入，只能張貼檢查通知單告知場所人員應配合檢查，並持續聯繫各區分所有權人，敦促其儘速成立管理委員會，俾定期辦理消防安全設備檢修申報，維護其使用功能。