城中城悲劇效應　台東縣全面稽查老舊住商大樓

▲台東縣消防局加強稽查消防設置。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

高雄城中城大樓惡火造成46人喪命火場，是近年來單一建物火災中死亡人數最多的重大公共安全事故，縣長饒慶鈴也表示遺憾，且立刻要求台東縣府各相關單位加強稽查，不讓憾事在台東發生。

縣長饒慶鈴表示，對於此事故的傷亡民眾給予最深的關懷和悼念，同時也要求消防局加強防火、用火宣導，請民眾及公共場所業者平時務必要維護自身消防安全設備及加強用火用電管理。且逃生通道務必保持暢通不堆積雜物，並請各大樓管委會要設置健全防火管理制度，包括防火管理人、消防防護計畫及定期實施自衛消防編組演練，以及消防安全設備檢修申報，以防憾事再次發生。

饒慶鈴強調，有感這次大火建築型態為老舊之住商混合使用大樓，且未成立管理委員會，遂即指示台東縣消防局清查全縣類似老舊住商複合型態大樓，若有大樓消防安全檢查不合格者，要求限期改善，若有未設立管理委員會之大樓，並責成建設處派員持續輔導要求成立，共同維護民眾安全。

消防局長管建興說明，為防止發生高雄城中城嚴重火災事故發生，平時消防局即針對全縣商業營運大樓、密集住宅大樓等都有例行進行公安消防檢測及火災搶救演練，消防安全檢查不合格，已要求限期改善，若未限期改善者則依消防法，最高處以3萬元罰鍰，得連續處罰。

消防局提醒民眾住宅火災預防注意事項，遵守「3習慣、4對策、5不要」，養成注意爐火烹調習慣、注意電氣使用習慣、注意抽菸習慣等3項習慣；可裝置住宅用火災警報器、設置住宅用滅火器、建構防火環境、規劃家庭逃生路線等4項防災對策；及火災發生時，千萬不要收拾財務、不要搭電梯、不要躲浴室、別忘記叫醒家人及通報119、不要延誤逃生時間等5項不要作為，希望每1位民眾都能保護自己及家人安全。