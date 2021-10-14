高雄「城中城」釀46死　鄭文燦下令為桃市40處複合大樓消防安檢

▲高雄市鹽埕區「城中城」社區大樓今天凌晨發生大火，釀成46死慘劇，桃園市長鄭文燦指示消防局對全市40處老舊複合式大樓進行安檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）
記者沈繼昌／桃園報導
鑒於高雄市鹽埕區「城中城」複合式大樓今天凌晨大火釀成46人死亡慘劇，桃園市長鄭文燦指示消防局清查全市類似大樓進行清查安檢，桃園市消防局查出全市共有40處類似老舊複合式大樓，透過熱顯像儀等儀器安檢高風險電路，同時擇定老舊複合式大樓近期內進行消防搶救演練，竭盡所能保護市民財產生命安全。
▲桃園市長鄭文燦指示消防局對全市老舊複合式大樓進行安檢清查。（圖／記者沈繼昌翻攝）
鄭文燦表示，針對高雄市「城中城」社區大樓火警造成41傷、46人死亡慘劇，立即責成消防局針對全市老舊複合式大樓採取必要措施，包括清查安檢設施與電線迴路等，以避免類似事件再度上演。
▲桃園市長鄭文燦指示消防局對全市老舊複合式大樓進行安檢清查，利用熱顯像儀掃描社區電路。（圖／記者沈繼昌翻攝）
桃園市消防局清查全市複合式大樓，經過調查全市有40處複合式大樓，20年以上有18處、30年以上者則有15處，消防局將全面加強安檢、發放相關火災預防及應變文宣，透過熱顯像儀協掃描高風險電路，並擇定老舊複合式大樓進行消防搶救演練，以確保市民財產生命安全。
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