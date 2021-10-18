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第1劑打高端！她想「混打疫苗」赴美會男友遭拒嗆：還我疫苗自由權

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲一名女網友第一劑打高端，第二劑想混打遭到拒絕。（圖／記者李毓康攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國日前公布11月起接種6款疫苗的人，入境可以免隔離，但是並未包含高端。一名女網友表示，12月要飛去美國找男友，但看到最新的美國入境規定後，卻讓她懊悔當初打高端，詢問1922能否混打或自費混打其他廠牌，卻都遭到拒絕，讓她無奈直呼「請政府還我疫苗自由權」。

一名女網友在Dcard以「非常後悔打高端 不知道該怎麼辦」為題發文，表示很早就計畫12月要去美國找男友，所以當時推出高端時，想說多少會有點保護力，搭飛機也能減少感染後重症的機率，所以她就預約接種第一。但沒想到最近美國公布，11月起國際旅客入境可出示6款疫苗完整接種證明，包含輝瑞（BNT）、莫德納、AZ、嬌生、中國國藥及科興，就可以免隔離，但就是沒有高端，「我當下真的是傻眼到不行」。

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▲妹子,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO最近知道打高端入境美國還是要隔離，讓她傻眼到不行。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

原PO打給1922詢問能不能混打，或是自費混打其他疫苗，得到的回應是，「到明年都不太可能讓民眾混打，也沒有要開放讓民眾因有需求自費的機會」。她指出，政府正在努力向世界推行高端疫苗，「但我真的黑人問號到不行，我理解政府對混打方向保守之外，也不願意承擔死亡機率，但應該針對有需要的人開放自費，或是有更彈性的選擇。」

原PO說，打什麼廠牌疫苗對她來說沒有差別，「但是難道第一劑打了覺得不喜歡改變心意不能改別的嗎？滷肉飯第一次吃不喜歡隔天不能換炒麵嗎？拜託政府還我疫苗自由權」。

貼文曝光後掀起熱議，網友紛紛留言，「打疫苗不是吃飯，不能這樣比，妳可以考慮提早出發去美國把疫苗打一打」、「看到這裡就知道妳有多無知，笑死！滷肉飯妳可以買，疫苗有錢妳能買嗎？」、「妳已經不是3歲小孩了，自己要打高端就不要怪東怪西」、「妳可以現在提早出國去國外打啊」、「沒打疫苗還是可以去美國，只是要隔離而已」。

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DCARD高端疫苗混打

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