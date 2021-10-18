第1劑打高端！她想「混打疫苗」赴美會男友遭拒嗆：還我疫苗自由權

▲一名女網友第一劑打高端，第二劑想混打遭到拒絕。（圖／記者李毓康攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

美國日前公布11月起接種6款疫苗的人，入境可以免隔離，但是並未包含高端。一名女網友表示，12月要飛去美國找男友，但看到最新的美國入境規定後，卻讓她懊悔當初打高端，詢問1922能否混打或自費混打其他廠牌，卻都遭到拒絕，讓她無奈直呼「請政府還我疫苗自由權」。

一名女網友在Dcard以「非常後悔打高端 不知道該怎麼辦」為題發文，表示很早就計畫12月要去美國找男友，所以當時推出高端時，想說多少會有點保護力，搭飛機也能減少感染後重症的機率，所以她就預約接種第一。但沒想到最近美國公布，11月起國際旅客入境可出示6款疫苗完整接種證明，包含輝瑞（BNT）、莫德納、AZ、嬌生、中國國藥及科興，就可以免隔離，但就是沒有高端，「我當下真的是傻眼到不行」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO最近知道打高端入境美國還是要隔離，讓她傻眼到不行。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

原PO打給1922詢問能不能混打，或是自費混打其他疫苗，得到的回應是，「到明年都不太可能讓民眾混打，也沒有要開放讓民眾因有需求自費的機會」。她指出，政府正在努力向世界推行高端疫苗，「但我真的黑人問號到不行，我理解政府對混打方向保守之外，也不願意承擔死亡機率，但應該針對有需要的人開放自費，或是有更彈性的選擇。」

原PO說，打什麼廠牌疫苗對她來說沒有差別，「但是難道第一劑打了覺得不喜歡改變心意不能改別的嗎？滷肉飯第一次吃不喜歡隔天不能換炒麵嗎？拜託政府還我疫苗自由權」。

貼文曝光後掀起熱議，網友紛紛留言，「打疫苗不是吃飯，不能這樣比，妳可以考慮提早出發去美國把疫苗打一打」、「看到這裡就知道妳有多無知，笑死！滷肉飯妳可以買，疫苗有錢妳能買嗎？」、「妳已經不是3歲小孩了，自己要打高端就不要怪東怪西」、「妳可以現在提早出國去國外打啊」、「沒打疫苗還是可以去美國，只是要隔離而已」。