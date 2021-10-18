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快訊／國內疫苗接種覆蓋率62.11%　已施打1970.9萬人次

▲衛生局強調，會派員前往醫院了解個案是否與疫苗有關聯，圖為民眾接種疫苗。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲國內施打疫苗。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌18日上午召開防疫會議，疫情指揮中心於會中報告指出，目前國內疫苗接種人口覆蓋率已達62.11%，劑次人口比為84.12%（劑／每百人），共已施打1,970.9萬人次。

指揮中心在會中指出，全球疫情雖漸續趨緩但仍屬嚴峻，復因Delta變異株持續流行，又逢秋冬季節到來，傳播機會將隨室內活動時間較長而增加；雖然國內本土疫情已及社區風險皆在穩定控制中，惟境外移入病例檢出亦以Delta變異株為主，故建議應持續落實邊境嚴格管制以及變異株監測等措施。

指揮中心表示，目前國內疫苗接種人口涵蓋率已達62.11%，劑次人口比為84.12%（劑／每百人），共已施打1,970.9萬人次，隨著國內疫苗數量充足，也籲請國人積極預約施打。

指揮中心指出，由於目前國內疫情持續趨緩，預估明（2022）年農曆春節入境人潮將較今（2021）年增加20%～30%，目前已針對國內集中檢疫所與防疫旅館量能進行盤整，必要時亦將針對移工、外籍漁工、境外生等人員規劃實施分批分流入境措施，以為因應。

另外，交通部指出，鑑於國際及兩岸空運航班均可飲食，且國內餐飲、雙鐵場站在符合「餐飲業防疫管理措施」指引下亦解除飲食限制，而目前海、空運交通場站在確保防疫安全下，不僅持續加強場站清潔消毒、實聯制、量測體溫、強制佩戴口罩外，並已加強旅客動線引導、健康監測措施以及高風險工作人員監視計畫等措施，故建議在特定條件下放寬陸、海、空運場站之飲食限制措施。

有關高鐵自由座開放議題，交通部指出，未來將視運旅需求研議增加班次，而目前疫情穩定，自由座開放之相關方案目前也正進行規劃中。

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