華山分屍案被害人追思會家屬首度露面　籲法官判陳伯謙死刑

▲「華山分屍案」今(17日)在命案現場為被害人舉辦追思會，家屬首度露出。(圖／台北市議員應曉薇辦公室提供，下同)

政治中心／台北報導

震驚全台的「華山分屍案」，高姓女學員慘遭殺害，受害人家屬今(17日)在命案發生現場舉辦追思會，高家人在命案發生之後首度站出來，與到場聲援民眾同聲訴求應將凶嫌陳伯謙判處死刑，實踐公平正義。

從案發以來一直陪伴家屬的臺北市議員應曉薇指出，一位青春洋溢的女孩，卻在107年6月，被殺人魔陳伯謙以病態、殘酷的手法分肢解剖屍體及割除器官製作標本，甚至吃掉部分身體，案發後陳伯謙無悔意還揚言要出殺人魔的告白回憶錄賺一桶金，顯示陳伯謙無教化可能，高院豈能將陳伯謙改判無期徒刑。

受害人家屬今日在命案發生現場為高小姐舉行追思會，面對到場聲援近200位民眾，高媽媽一度感傷到無法致詞。高爸爸也強忍悲傷告訴在場民眾女兒如何遭受到慘絕人寰的殺害。多位現場民眾不捨落淚，手持白玫瑰聲援受害人家屬。高小姐同窗同學也有多人到場，無語的拭淚，至今無法相信班上最乖巧的同學竟然遭到分屍，而殺人魔陳伯謙竟然沒判死刑。

▲▼近200位民眾到華山草原聲援，籲法官判處凶嫌死刑，追思會結束後他們將獻給受害者的白玫瑰插在現場。





應曉薇訴求法官應拋棄廢死包袱速審速決判處陳伯謙死刑，立法委員葉毓蘭也表示，法官應主持公平正義，陳伯謙無教化可能應判死刑。張靜律師也公開呼籲法官，國家有死刑就應依法判決，法官更要有同理心，站在家屬的立場思考。因爲高父為退休警員，全國退警總會耿繼文也帶領退警同仁共同聲援，希望法官還死者公道。生命鬥士張忠義、台北市葬儀商業同業公會理事長徐朝輝也到場表達，希望法官要聽的進去絕大多數民眾的聲音，判決陳伯謙死刑。



追思會結束，受害人家屬及同學，特別把民眾的獻花插在華山草原高小姐被分屍的現場，白玫瑰在草原上顯得格外淒涼，應曉薇說期待法官不要有包袱，要勇於有作為，陳伯謙完全無教化可能，請法官依法行政判處陳伯謙死刑。