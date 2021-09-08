快訊／性侵勒斃割乳做標本！華山分屍案更一審陳伯謙仍無期徒刑

▲華山分屍案兇手陳伯謙。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

犯下華山分屍案的射箭教練陳伯謙，涉嫌性侵女學員後勒斃，再將屍體肢解，割下死者乳頭、下體，試圖製作標本，其餘屍塊則裝袋棄屍陽明山。一審將他判處死刑，二審認定他符合自首減刑要件，改判無期徒刑。案經撤銷發回，高院更一審8日宣判，仍將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。

2018年6月間發生的「華山分屍案」，兇手陳伯謙原於華山草原上搭草堂教射箭，死者高姓女子多次到草堂上課。案發於當年5月31日下午，高女前往草堂與陳男等人聊天、飲酒，最後酒醉昏睡。隔天凌晨陳男意圖性侵高女，高女雖明示拒絕，但陳男仍性侵得逞並勒斃高女。

事後陳男將死者分屍，分屍成7大袋。陳男還將死者左乳頭、下體割下，第二天清晨陳男將屍塊載運至陽明山區棄置，再返回草堂以明礬、鹽覆蓋左乳、外陰部帶回家，企圖製成標本收藏。死者家屬苦尋多日，警方最後突破陳男心防，陳男坦承犯案。檢方起訴後求處死刑，一審認定陳男犯「強制性交故意殺害被害人罪」、「毀壞遺棄屍體罪」、「竊盜罪」，判處死刑、褫奪公權終身。

案經上訴，高等法院二審審理後，雖維持與一審相同的罪名，但改認定陳伯謙符合自首減刑要件，因此撤銷一審死刑判決，改判無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴最高法院，最高法院認為自首規定「得」減輕其刑，二審疏未說明即減刑輕判，理由不備，撤銷發回更審。

高等法院更審期間，陳伯謙維持一審供詞，還是說本案乃名叫ERIC的台灣籍男子性侵殺害，他受威脅後協助分屍與棄屍；還說當時受警方恐嚇才會坦承犯案，自己是替人坐牢。蒞庭檢察官當庭痛批他是「幽靈抗辯」，將責任推給不存在的人，惡性重大，建請法院量處死刑。