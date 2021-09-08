華山分屍案更審不判死！高院：可以對陳伯謙施以矯正治療

▲台灣高等法院刑事庭發言人連育群，說明華山分屍案更審理由。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

震驚全國的「華山分屍案」，兇手陳伯謙性侵女學員後勒斃，再將屍體肢解，割下死者乳頭、下體，試圖製作標本，其餘屍塊則裝袋棄屍陽明山。一審判死，二審改判無期徒刑，高院更一審今日還是判處無期徒刑。高院認為，陳伯謙具教化可能性，可以透過監所等機關給予「矯正治療」，所以才判處無期徒刑。

本案手段兇殘，陳男性侵得逞並勒斃被害人，分屍成7大袋，並將死者左乳頭、下體割下，第二天清晨陳男將屍塊載運至陽明山區棄置，再返回草堂以明礬、鹽覆蓋左乳、外陰部帶回家，企圖製成標本收藏。死者家屬苦尋多日，警方最後突破陳男心防，他才坦承犯案。檢方起訴求處死刑，一審判死，二審認定陳男符合自首減刑要件，改判無期徒刑。但最高法院不認可，撤銷發回更審。

高等法院更一審於8日宣判，仍判處無期徒刑，陳男再度逃過死刑。更審法院認為陳男不符合自首減刑條件，但根據鑑定報告結果，認定陳男具有教化可能性。高等法院刑事庭發言人連育群轉述合議庭改判理由指出，「目前制度上，可以藉由矯正機關施以個別心理治療、團體心理治療、生命教育課程等，給被告矯正治療。本院就被告上開所犯強制性交並故意殺害被害人部分，『僅能』選擇量處無期徒刑。」

對於陳男逃過死刑，被害人家屬高爸爸在庭外痛批「可惡！」「難道國家真的想廢死嗎？」他指出，陳伯謙在法庭上從未道歉，將過錯全都推給其他人；犯後還聲請心理鑑定，打算以有教化可能性，逃過死刑。「沒有天理」，「我們很不服氣」、「一定上訴三審」！

另外家屬向陳柏謙求償部分，一審判決陳伯謙須賠償1401萬餘元，但陳伯謙名下並無太多財產，家屬獲償可能性極低。此外，家屬也向台北市政府都市更新處、公園處等單位提出國賠2千餘萬元，一審敗訴，記者詢問高爸爸對國賠案的意見，他氣憤表示「不知道政府可以這麼無法無天，台北市政府根本就是幫兇！」

▼華山分屍案死者父親，痛批台北市政府根本就是幫凶。（圖／記者吳銘峯攝）